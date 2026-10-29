Praia do Canto ganha novo endereço de decoração e design

A Praia do Canto ganhou um novo endereço dedicado ao design e à decoração afetiva. As empresárias Gabriela Delboni e Luciana Salazar receberam convidados, arquitetos e imprensa para o coquetel de inauguração da A Casa da Villa, reunindo peças autorais e exclusivas de artistas e designers de todo o Brasil.





O evento foi regado a Hugo Spritz, novo drinque da moda do verão europeu, que é tema da coleção autoral de azulejos decorativos desenvolvida pela dupla.





A lista de convidados contou com a assinatura do RP Dudu Altoé. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.