Praia do Canto ganha novo endereço de decoração e design

A Praia do Canto ganhou um novo endereço dedicado ao design e à decoração afetiva. As empresárias Gabriela Delboni e Luciana Salazar receberam convidados, arquitetos e imprensa para o coquetel de inauguração da A Casa da Villa, reunindo peças autorais e exclusivas de artistas e designers de todo o Brasil.
O evento foi regado a Hugo Spritz, novo drinque da moda do verão europeu, que é tema da coleção autoral de azulejos decorativos desenvolvida pela dupla.
A lista de convidados contou com a assinatura do RP Dudu Altoé. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Pizza com música
Homenagem a Tom Jobim na Praia do Canto
Em Vix
Encontro sobre Governança Familiar
A FBN Brasil (Family Business Network Brasil), em parceria com a ESLS Advogados, realiza no dia 29 de outubro, no Sincades – Edifício Palácio do Café, em Vitória, um encontro entre especialistas para debater um tema que atravessa diferentes gerações: Governança Familiar na prática: dos primeiros passos à construção de estruturas de participação. Contará com a presença de Daniella Leite, CEO da FBN Brasil, que se juntará a Ester Santana e Letícia Simonetti,sócias-fundadoras da ESLS Advogados. Elas irão apresentar os primeiros passos para estruturar a governança familiar, abordando como organizar decisões, definir papéis e construir instrumentos e fóruns adequados à realidade de cada família. Também entram na discussão, Flávia Dalla Bernardina, Lara Dalla Bernardina Ferri e Lívia Dalla Bernardina Abreu, que compartilharão a experiência da família Dalla Bernardina à frente da Cedisa Central de Aço, mostrando como a governança foi ganhando forma na prática e como os espaços de participação ajudam a organizar agendas, preparar familiares e fortalecer o diálogo entre gerações.
Saúde feminina
Acontece nesta quinta-feira, 29 de outubro, às 9h, o encontro “Entre Nós”, promovido pela ginecologista e médica do estilo de vida Dra. Sâmara Mattar e pela dermatologista Dra. Taís Hombri. O evento, pensado no formato de brunch, propõe um bate-papo leve e aberto sobre saúde feminina, beleza, qualidade de vida, sexualidade e autoestima.
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