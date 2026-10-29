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Renata Rasseli

Praia do Canto ganha novo endereço de decoração e design

As empresárias Gabriela Delboni e Luciana Salazar receberam convidados, arquitetos e imprensa para o coquetel de inauguração da A Casa da Villa, nesta terça-feira (27)

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

29 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Gabi Delbone e Luciana Salazar
Gabriela Delboni e Luciana Salazar: na noite de inauguração da Casa da Villa. Mônica Zorzanelli

A Praia do Canto ganhou um novo endereço dedicado ao design e à decoração afetiva. As empresárias Gabriela Delboni e Luciana Salazar receberam convidados, arquitetos e imprensa para o coquetel de inauguração da A Casa da Villa, reunindo peças autorais e exclusivas de artistas e designers de todo o Brasil. 


O evento foi regado a Hugo Spritz, novo drinque  da moda do verão europeu, que é tema da coleção autoral de azulejos decorativos desenvolvida pela dupla.


A lista de convidados contou com a assinatura do RP Dudu Altoé. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 

Conexões femininas
A médica e empresária Alice Schultes com Deborah Fabris e Roberta Girelli
A empresária e especialista em imagem Deborah Fabris promoveu essa semana a primeira edição de O Próximo Lugar. O encontro reuniu em Vitória mulheres para uma noite de conversas sobre carreira, empreendedorismo, imagem pessoal e novos caminhos profissionais. Entre as convidadas especiais estava a médica e empresária Alice Schultes, que compartilhou um pouco da sua trajetória e os desafios de ampliar sua atuação para além do consultório. A cerimonialista Roberta Girelli é quem comandou toda produção e cerimonial do evento. Camilla Baptistin

Pizza com música

Homenagem a Tom Jobim na Praia do Canto

Nesta quinta-feira, dia 29 de outubro, a 1006 Pizzeria abre espaço para uma noite dedicada à MPB e ao jazz na Praia do Canto, em Vitória. Em parceria com o tradicional Clube Jazz & Bossa, a casa apresenta um tributo especial a Tom Jobim, reunindo música de alta qualidade e gastronomia artesanal a partir das 18h. A apresentação fica por conta de um sexteto/quinteto de peso da cena musical capixaba, formado pelos músicos Roger Bezerra, Dhyego Damasceno, Eliel Moura, Roger Rocha e pela cantora Eliane Gonzaga. O público poderá apreciar arranjos de clássicos da Bossa Nova enquanto desfruta do cardápio da casa, famoso pelas pizzas de fermentação natural (100% levain) e pela carta de drinks autorais.
Sessão solene
Eliza Alves e Marcelo Simonetti
O presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES), Marcelo Simonetti, e a esposa Eliza Alves, na sessão solene que celebrou 60 anos da entidade, proposta pelo vereador de Vitória, Aylton Dadalto, na Câmara Municipal de Vitória, na noite de terça-feira, 27. Na ocasião, também foi lançado o livro "Core-ES 60 anos – Uma história que representa", que narra diferentes momentos da profissão, desde os tropeiros, considerados precursores da representação comercial capixaba, passando pelos caixeiros-viajantes, até chegar aos profissionais que hoje conectam empresas, mercados e oportunidades. 
 Marilia Marques

Em Vix

Encontro sobre Governança Familiar

A FBN Brasil (Family Business Network Brasil), em parceria com a ESLS Advogados, realiza no dia 29 de outubro, no Sincades – Edifício Palácio do Café, em Vitória, um encontro entre especialistas para debater um tema que atravessa diferentes gerações: Governança Familiar na prática: dos primeiros passos à construção de estruturas de participação.  Contará com a presença de  Daniella Leite, CEO da FBN Brasil, que se juntará a Ester Santana e Letícia Simonetti,sócias-fundadoras da ESLS Advogados. Elas irão apresentar os primeiros passos para estruturar a governança familiar, abordando como organizar decisões, definir papéis e construir instrumentos e fóruns adequados à realidade de cada família. Também entram na discussão, Flávia Dalla Bernardina, Lara Dalla Bernardina Ferri e Lívia Dalla Bernardina Abreu, que compartilharão a experiência da família Dalla Bernardina à frente da Cedisa Central de Aço, mostrando como a governança foi ganhando forma na prática e como os espaços de participação ajudam a organizar agendas, preparar familiares e fortalecer o diálogo entre gerações.

Em São Paulo
arquiteto capixaba Heliomar Venâncio com Ricardo Zamboni, da Zamboni Books, em São Paulo.
O arquiteto capixaba Heliomar Venâncio esteve em São Paulo, onde se reuniu com Ricardo Zamboni, da Zamboni Books, uma das maiores distribuidoras de livros do mercado nacional e internacional. O almoço no restaurante Lelis, no Jardins, foi para alinhar os últimos detalhes na divulgação e distribuição do livro Crianças no mundo da arquitetura sustentável, assinado por Heliomar e com lançamento marcado para o dia 03 de novembro, às 18h, na Livraria Leitura do Shopping Vila Velha. Divulgação

Saúde feminina 

Acontece nesta quinta-feira, 29 de outubro, às 9h, o encontro “Entre Nós”, promovido pela ginecologista e médica do estilo de vida Dra. Sâmara Mattar e pela dermatologista Dra. Taís Hombri. O evento, pensado no formato de brunch, propõe um bate-papo leve e aberto sobre saúde feminina, beleza, qualidade de vida, sexualidade e autoestima.


Terceiro Setor
Top Voice LinkedIn Brasil de Impacto Social e conselheira da Casa Fluminense e da Comissão de Favelas e Periferias da ALERJ, Débora Silva será uma das palestrantes da segunda edição do ECATS – Encontro Capixaba do Terceiro Setor, nos dias 12 e 13 de novembro, em Serra (ES). Diretora da organização Sim! Eu Sou do Meio, ela abordará o Edital Reverso, iniciativa que envolve organizações da Baixada Fluminense na definição da destinação de recursos.

Conexões 
Diego Barreto, CEO do iFood; Diogo Roberte, cofundador da PicPay; Rafael Furlanetti, sócio da XP; e Mariane Wiederkehr, presidente da Starbucks Brasil, estão entre os nomes confirmados no Bridge, imersão executiva promovida pelo Instituto Ponte nos dias 24 e 25 de novembro, em São Paulo. Limitado a 40 participantes, o encontro reunirá empresários e altos executivos para discutir inteligência artificial, transformações no trabalho e novos comportamentos de consumo. Todo o resultado líquido será destinado aos projetos educacionais do Instituto.
Aniversário
Julia Bastos, Kris Junqueria, Carolina Neves.
A joalheria Carolina Neves parou para celebrar a vida de Kris Junqueira no ateliê da Praia do Canto. O time preparou uma surpresa com direito a bolo de palha italiana by Chef Neves. Na foto: Julia Bastos, Kris Junqueira e Carolina Neves. Divulgação

Veja Também 

Cacá Teixeira, Ricardo Vieira, Betty Feliz, Vitor Biazutti, Clóvis Castello, Tarcisio Faustini e Tasso Lugon

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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