O resultado das eleições e o futuro do país

Os EUA privilegiam a expansão do petróleo e gás, procuram preservar usinas a carvão e restringem incentivos a novos projetos solares e eólicos. Sua estratégia explora uma vantagem americana: a abundância de combustíveis fósseis. Ao estimular as exportações, Washington também transforma esses recursos em instrumentos de pressão comercial e influência geopolítica.





A China, embora ainda dependa fortemente do carvão, investe há anos na expansão das fontes renováveis e na indústria que as sustenta. O país adotou uma política de longo prazo que o consolidou como líder global da transição energética, instalando mais turbinas eólicas e painéis solares do que o restante do mundo somado.





Em 2026, as fontes de energia renovável já respondem por 40% do consumo total de energia da China, que planeja expandir em 53% a geração de energia eólica e solar até 2030 e zerar o uso de combustíveis fósseis até 2050. Além disso, produz equipamentos para a transição energética de outros países, como painéis, baterias, turbinas e veículos elétricos. Busca, assim, reduzir vulnerabilidades e conquistar mercados.





Não se trata de apresentar uma China ambientalmente virtuosa diante dos Estados Unidos indiferentes ao clima. Ambos têm contradições. O contraste está nas prioridades: enquanto os americanos apostam nos fósseis, os chineses procuram assegurar a liderança nas tecnologias que podem substituí-los.





À medida que os danos climáticos vão se agravando, cresce a pressão da sociedade por alternativas aos fósseis. As restrições a estes, que certamente virão, poderão custar competitividade aos EUA e levar a China a ampliar sua influência. Não é um destino inevitável, mas um risco estratégico que decisões de curto prazo não deveriam ignorar.