A morte como único caminho para a concretização da igualdade

Somente a morte nos iguala de forma definitiva e derradeira. Ainda que tenhamos avançado muito nas lutas por conquistas de direitos, tais como liberdade, igualdade e dignidade, o certo é que o sonho da igualdade é pura utopia na perspectiva humana.





A desigualdade, seja ela de que natureza for, sempre se imporá como uma realidade concreta, impossível de ser desconstruída de forma plena e definitiva. Lamentavelmente, nós nos acostumamos, naturalizamos e aceitamos a desigualdade como condição da nossa humanidade.





A positivação do direito à igualdade nas constituições e no aparato normativo de diversos países avançou. Hoje, centenas de países incluem em suas Cartas Magnas dispositivos que impõem a igualdade como um direito humano fundamental.