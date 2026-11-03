Um gol marcado para a urna, não para o jogador que é um trabalhador

No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou em 2 de setembro todas as trinta e seis emendas apresentadas, porque qualquer alteração devolveria o texto à Câmara, e aprovou calendário especial “para abreviar os prazos regimentais”.





Na mesma sessão, o senador Dr. Hiran disse que a proposta “tem um viés eleitoreiro”, e o senador Paulo Paim respondeu que ela “tem de ser votada agora e não depois das eleições”. O plenário votou os dois turnos em 14 de outubro, por 75 a 1, dez dias depois do primeiro turno da eleição e onze dias antes do segundo. A Emenda Constitucional 141 foi promulgada em 16 de outubro, nove dias antes da urna. O repouso de todos os trabalhadores do país, de todas as atividades, foi decidido em duas tardes, e a data escolhida diz por quê.





O que isso faz com o futebol é aritmética. A partir de 16 de dezembro, o artigo 7º da Constituição garante dois dias de repouso semanal, e o novo § 3º manda que todo regime diferenciado criado por lei respeite esse limite, o que alcança a Lei Pelé. Numa semana com jogo na quarta e no domingo sobram, descontados os dois jogos e as duas folgas, três dias para viagem, concentração e treino.





Se o jogo de quarta for fora de casa, a ida e a volta consomem dois deles, e a concentração de sábado, que a própria lei autoriza, consome o terceiro. Semana sem treino. As sequências de três jogos em oito dias, de quarta, sábado e terça, comuns para quem disputa estadual, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, simplesmente não cabem. O clube brasileiro que mais jogou em 2025 fez cerca de oitenta partidas. Em janeiro começam os estaduais.





Há uma válvula, e é honesto dizê-lo. O § 2º do mesmo artigo permite que convenção ou acordo coletivo, “excepcionalmente”, fixe a média de dois repousos no mês, com pelo menos um por semana, inclusive para regimes especiais previstos em lei. O sindicato dos atletas de São Paulo já negocia uma convenção nesses termos. Mas veja o que isso significa.