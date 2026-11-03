Detran-ES divulga nesta terça-feira (3) os suplentes no programa CNH Social

O muro de uma casa desabou após as chuvas desta segunda-feira (2), no bairro Vista da Serra I, na Serra. A proprietária do imóvel, Graziete Lucia da Luz, contou que estava na cozinha quando ouviu um estrondo e percebeu a queda da estrutura. Segundo ela, ninguém ficou ferido.





“Eu estava na cozinha e, de repente, ouvi aquele estrondo, como se estivesse desabando o mundo. Quando olhei, tinha caído tudo”, relatou a moradora.





A Defesa Civil esteve no local e, em uma análise preliminar, constatou que o muro era antigo e tinha uma estrutura frágil, condições que, associadas ao volume de chuva, contribuíram para a queda. O órgão informou que o fundo da casa será o interditado e que a proprietária precisará retirar o entulho e construir outro muro.





Graziete disse que passou mal com o susto e precisou da ajuda de um vizinho, chamado Rogério, e da mulher dele para abrir a porta da casa. “Eu não conseguia abrir a porta, de tão nervosa que fiquei”, contou.





Os escombros bloquearam a passagem para o quintal, dificultando o acesso ao local no qual fica o cachorro e ao registro de água da casa. “Não tem como entrar. Não tenho como dar comida ao cachorro, não tem como abrir o registro. Quebrou tudo, caiu tudo”, afirmou.





Segundo Graziete e Charles Miranda, outro vizinho que fez um vídeo relatando o caso, há uma encosta ao lado do muro que, na avaliação deles, contribuiu para o desabamento em meio à chuva na região.