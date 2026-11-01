Manifestantes fazem protesto na Serra após desaparecimento de motoboy

Um grupo fez uma manifestação na Avenida Presidente Castelo Branco, pista lateral da Avenida Mestre Álvaro, na altura de Central Carapina, na Serra, neste domingo (1º). O motivo do protesto, segundo a prefeitura, seria o desaparecimento de um motoboy.





Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver que o grupo incendiou objetos para bloquear a pista (confira acima). Em nota, a Prefeitura da Serra informou que conversou com os manifestantes, que aceitaram permanecer fora da via, garantindo a fluidez do trânsito.





“As equipes estiveram no local, realizaram a sinalização e o controle do tráfego. As forças de segurança também atuaram conjuntamente com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar”, completou a administração municipal.



Ainda não há detalhes sobre como teria ocorrido o desaparecimento do motoboy. A Polícia Civil ressaltou que, em casos de desaparecimento, é essencial realizar o registro por meio de um Boletim de Ocorrência, seja em qualquer delegacia ou utilizando a plataforma da Delegacia Online.