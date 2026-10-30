Carro atinge moto, atravessa pista e bate em barranco em Vila Velha

Um motociclista de 58 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na Rodovia do Sol, na altura do bairro Morada do Sol, em Vila Velha, nesta sexta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia no sentido para Guarapari quando colidiu com a motocicleta. Em seguida, perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e a pista no sentido contrário, até bater em um barranco.





Testemunhas relataram à PM que o motorista permaneceu no local por cerca de 10 minutos e foi embora. O motociclista sofreu um ferimento na cabeça e foi levado a um hospital particular por uma ambulância da Ceturb-ES.





O condutor do carro não havia sido localizado até a publicação da reportagem, segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. A Rodovia do Sol chegou a ser parcialmente interditada no sentido Vila Velha para a retirada do veículo por um guincho, mas o trânsito já foi liberado.





*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta