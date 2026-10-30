Veja vídeo das novas locomotivas que vão rodar na Vitória a Minas

Apta a operar com até 25% de biodiesel, a primeira locomotiva da parceria entre Vale e Wabtec teve a montagem concluída recentemente e foi apresentada nesta sexta-feira (30) em vídeo (veja acima). A previsão é de que cinco unidades sejam entregues até o fim deste ano para serem usadas nas viagens da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), entre Cariacica e Belo Horizonte (MG).





O modelo EVOBBW teve a primeira unidade montada em Contagem (MG), mas os veículos ainda passam por ajustes finais e preparação da logística da entrega. Por isso, ainda não há cronograma para as locomotivas passarem a ser utilizadas nas viagens.





As unidades, adquiridas em acordo firmado no ano passado, fazem parte do plano de descarbonização da Vale para reduzir emissões de carbono até 2030. Os novos modelos são adaptados para rodar com até 25% de biodiesel, além de ampliar em mais de 50% a capacidade de tração nos trilhos da ferrovia e promover a redução de 6% no consumo de combustível.





Ao todo, a parceria prevê a aquisição de um lote de 50 locomotivas da série Evolution pela Vale, em acordo firmado no ano passado. Desse total, 36 ficarão na EFVM, enquanto outras 14 serão entregues na Estrada de Ferro Carajás (EFC), no Pará.





Cada locomotiva destinada ao percurso Vitória a Minas terá uma tecnologia com oito eixos, configuração adaptada às características da ferrovia, diferentemente dos modelos de seis eixos que serão usados na EFC. As máquinas também contam com cabines mais amplas e sistemas de bordo posicionados para facilitar o acesso durante a manutenção.