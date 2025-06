Transição energética

Ferrovia Vitória a Minas vai ampliar uso de IA e biodiesel em locomotivas

Novas tecnologias com uso de inteligência artificial estão sendo implementadas na estrada de ferro para ajudar tanto na manutenção quanto na condução dos trens

Publicado em 2 de junho de 2025 às 13:00

Locomotiva da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) Crédito: Agência Vale/Divulgação

A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) está ampliando o uso de inteligência artificial (IA) nas suas operações. As novas tecnologias vão ajudar a detectar com maior precisão quando componentes e estruturas precisam ser corrigidas ou alteradas. >

A IA também estará presente em um novo sistema de condução semiautônoma de trens que começará a ser implantado na ferrovia ainda este ano. >

Outra novidade está na renovação das locomotivas. A partir de 2026, vão começar a ser entregues os novos veículos da EFVM que vão poder operar com uma maior mistura de biodiesel, o que reduzirá as emissões de gases de efeito estufa. A nova frota estará pronta para rodar o B25, combustível com 25% de biodiesel. Atualmente, a mistura está em 14%.>

“Com essas inovações, buscamos operações cada dia mais modernas, sustentáveis e eficientes, contribuindo para um sistema ferroviário que beneficie tanto a economia quanto o meio ambiente", diz João Falcão, diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas, com exclusividade para A Gazeta.>

>

Uso da IA

Atualmente, a inteligência artificial já é aplicada na manutenção de vagões que circulam entre Espírito Santo e Minas Gerais, com uso de algoritmos avançados, câmeras e sensores instalados ao longo da via. Isso permite identificar, com precisão, se os componentes e as estruturas dos veículos estão dentro dos padrões operacionais esperados. >

O sistema foi aprimorado a partir do investimento em sensores a laser de última geração, capazes de realizar varreduras tridimensionais, com o objetivo de tornar esse processo ainda mais eficiente e seguro e de aumentar a vida útil da frota. >

Segundo a Vale, que administra a ferrovia, a nova tecnologia vai permitir detectar com maior precisão desgastes e trincas e medir a espessura das chapas que compõem os vagões, entre outras características estruturais. O sistema deve entrar em fase de testes ainda este ano. >

Condução semiautônoma

Outra inovação ao longo da estrada de ferro é o Trip Optimizer. O sistema de condução semiautônoma de trens acaba de ser testado e está em fase de implantação. >

O equipamento permite controlar os pontos de aceleração e frenagem dinâmica das locomotivas por meio de um sistema inteligente. Ele baseia-se em fatores determinantes, como peso do trem, estado da via, restrições de velocidade, quantidade de vagões acoplados, entre outros. Os benefícios incluem maior previsibilidade quanto ao tempo de viagem e consumo de combustível. >

Entre as iniciativas voltadas para eficiência energética em fase de implantação, há também um computador de bordo que fornece ao maquinista diversas informações sobre as condições e as características da via, como interdições, ocupações, posição geográfica da locomotiva, localização das passagens em nível, rampas, curvas e licenças de circulação à medida que o trem percorre a ferrovia. >

A previsibilidade da condição da via permite ao maquinista operar o trem com maior eficiência, evitando paradas e arrancadas desnecessárias e mantendo uma menor variação de aceleração. Assim, é possível ter redução no consumo de combustível. >

Novas locomotivas vão emitir menos CO2

Em 2025, a Vale informou que adquiriu novas locomotivas da série Evolution DA Wabtec Corporation para modernização da frota e também para avançar no programa de descarbonização. O objetivo é melhorar a eficiência e reduzir as emissões das operações ferroviárias. Os veículos serão produzidos na fábrica da Wabtec no Brasil, na cidade de Contagem (MG), e começarão a ser entregues em 2026. >

O plano de renovação da frota da Vale inclui a integração de 36 locomotivas EVOBBW da Wabtec na Vitória a Minas e 14 locomotivas ES58Aci da Wabtec na operação da Estrada de Ferro Carajás. Segundo a Vale, esses veículos estão entre os mais modernos do mercado e poderão operar com uma maior mistura de biodiesel, o que reduzirá as emissões de gases de efeito estufa. >

A Vale e a Wabtec planejam realizar testes para avaliar a possibilidade de aumentar a porcentagem de biodiesel no futuro. >

A família de locomotivas da série Evolution está equipada com tecnologia avançada de motores a diesel, trazendo ganhos significativos em eficiência operacional por meio de economia de combustível, intervalos de manutenção mais longos e, consequentemente, menores custos.>

As novas locomotivas têm motores de tração AC, os quais proporcionam mais de 50% de melhoria na capacidade de tração. Já em operação na Estrada de Ferro Carajás, esse modelo agora fará parte da frota da Estrada de Ferro Vitória a Minas.>

De acordo com o fabricante, em comparação com o FDL, o modelo da série Evolution proporciona até 6% de redução no consumo de combustível e nas emissões de CO2, possibilitando a transição para combustíveis alternativos no futuro.>

