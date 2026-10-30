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Se cuida

Dentes parecem maiores com o passar dos anos? Entenda os sinais da retração gengival

Problema pode deixar parte das raízes dos dentes exposta, provocando mudanças na aparência do sorriso e, em alguns casos, sensibilidade

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 16:13

Portal Edicase

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Publicado em 

30 out 2026 às 16:13
A retração gengival pode fazer com os dentes pareçam mais compridos, mesmo sem terem aumentado de tamanho (Imagem: pics five | Shutterstock)
A retração gengival pode fazer com os dentes pareçam mais compridos, mesmo sem terem aumentado de tamanho Crédito: Imagem: pics five | Shutterstock

Ao comparar fotografias tiradas em diferentes fases da vida, algumas pessoas podem perceber que os dentes parecem mais compridos com o passar dos anos. Apesar da impressão, eles não continuam crescendo durante a vida adulta. O que pode mudar é a quantidade da estrutura dental que fica visível, especialmente em razão de alterações na gengiva.

Segundo o Dr. Alipio Guedes Pinto, professor do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo, uma das possíveis explicações é a retração gengival, caracterizada pelo deslocamento da margem da gengiva e pela consequente exposição de uma região maior do dente.

“Quando a gengiva se retrai, uma parte que antes estava recoberta pelo tecido gengival passa a ficar exposta. Visualmente, isso pode fazer com que o dente pareça mais comprido, embora ele não tenha aumentado de tamanho”, explica.

Por que a gengiva pode se retrair?

Embora alterações nos tecidos da boca possam ocorrer ao longo dos anos, a retração gengival não deve ser encarada simplesmente como uma consequência inevitável do envelhecimento. Diferentes fatores podem contribuir para o problema, entre eles doenças periodontais (estruturas que circundam e sustentam o dente), escovação realizada com força excessiva, características anatômicas da gengiva e posicionamento dos dentes.

Hábitos e condições que provocam sobrecarga nos dentes também devem ser avaliados individualmente. Por isso, identificar a causa é importante para definir os cuidados necessários e evitar a progressão do quadro. “A percepção de que os dentes estão ficando maiores pode ser um sinal para observar a saúde da gengiva. Principalmente quando a mudança acontece de maneira acentuada ou está acompanhada de outros sintomas como dor, sangramento e sensibilidade, é importante procurar avaliação odontológica”, orienta o Dr. Alipio Guedes Pinto.

Mau hálito persistente e mobilidade dos dentes também são sinais que merecem avaliação profissional (Imagem: JAC77 | Shutterstock)
Mau hálito persistente e mobilidade dos dentes também são sinais que merecem avaliação profissional Crédito: Imagem: JAC77 | Shutterstock

Sensibilidade pode acompanhar a mudança

A alteração estética não é o único impacto possível. Quando ocorre exposição da raiz do dente, a região pode ficar mais suscetível à sensibilidade, especialmente durante o consumo de alimentos e bebidas frios , quentes, doces ou ácidos. Essa sensibilidade pode aparecer também durante a escovação.

Em alguns casos, a pessoa também pode perceber mudanças no contorno da gengiva, diferenças entre o tamanho aparente de dentes próximos ou pequenas áreas mais amareladas junto à margem gengival, já que a raiz possui características diferentes do esmalte que recobre a coroa do dente. Sangramento gengival frequente, mau hálito persistente e mobilidade dos dentes também são sinais que merecem avaliação profissional, pois podem estar relacionados a alterações periodontais.

O sorriso também envelhece

Além da gengiva, outras mudanças podem ocorrer na boca ao longo da vida. O desgaste provocado pela mastigação, alterações na coloração dos dentes, restaurações antigas e mudanças nos tecidos de sustentação podem modificar gradualmente a aparência do sorriso.

Por isso, manter uma rotina adequada de higiene bucal e acompanhamento odontológico continua sendo importante em todas as fases da vida. O cirurgião-dentista pode avaliar se as mudanças observadas fazem parte do processo natural de envelhecimento ou se indicam alguma condição que necessita de acompanhamento.

“Não é preciso esperar sentir dor para procurar o cirurgião-dentista. Alterações na aparência da gengiva e dos dentes também fornecem informações importantes sobre a saúde bucal. Quanto mais cedo identificamos a causa de uma mudança, maiores são as possibilidades de prevenir sua progressão”, finaliza o professor.

Por Priscila Dezidério

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