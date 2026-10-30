Dentes parecem maiores com o passar dos anos? Entenda os sinais da retração gengival

Hábitos e condições que provocam sobrecarga nos dentes também devem ser avaliados individualmente. Por isso, identificar a causa é importante para definir os cuidados necessários e evitar a progressão do quadro. “A percepção de que os dentes estão ficando maiores pode ser um sinal para observar a saúde da gengiva. Principalmente quando a mudança acontece de maneira acentuada ou está acompanhada de outros sintomas como dor, sangramento e sensibilidade, é importante procurar avaliação odontológica”, orienta o Dr. Alipio Guedes Pinto.