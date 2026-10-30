Homem é assassinado a tiros no bairro Campina Grande, em Cariacica

Dois trabalhadores morreram e outros dois ficaram feridos após o desabamento de um galpão em uma fazenda em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, outros dois funcionários que estavam no local saíram ilesos.





A corporação informou ainda que os dois trabalhadores feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Durante a ocorrência, os bombeiros também resgataram uma das vítimas em meio aos escombros do galpão. Não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.





De acordo com a Polícia Civil, os corpos dos trabalhadores que morreram serão encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML). As circunstâncias do desabamento ainda não foram esclarecidas. A reportagem solicitou mais informações aos órgãos que atenderam a ocorrência.





Em nota, a construtora responsável pelo galpão expressou tristeza diante do ocorrido e informou que a prioridade da empresa, no momento, está sendo dar suporte aos colaboradores feridos e às família dos que faleceram. Eles destacaram que já solicitaram uma perícia para apurar as causas do acidente.





O advogado Daniel Calazans de Faria, representante do proprietário do espaço, explicou que o galpão estava durante fase final de construção e que não há, até o momento, elementos técnicos conclusivos sobre causas do desabamento, que serão investigadas pelas autoridades.