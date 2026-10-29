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Trânsito

Acidente entre ônibus afeta trânsito no Centro de Vitória

Publicado em

29 out 2026 às 17:53
Janela do Transcol foi quebrada durante o acidente Maurílio Mendonça

Um acidente envolvendo um ônibus do Sistema Transcol e outro coletivo provocou transtornos no trânsito do Centro de Vitória, nesta quinta-feira (29). 


Segundo a Guarda Municipal, o ônibus do Transcol atingiu o retrovisor de outro coletivo, utilizado para viagens particulares. Com o impacto, os vidros de algumas janelas do Transcol estilhaçaram. Ninguém ficou ferido.


Os motoristas foram orientados a retirar os veículos da via e registrar um boletim de ocorrência pela internet. Após a retirada dos ônibus, o trânsito foi normalizado.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Transporte coletivo

Terminal de Colatina será interditado durante feriadão de Finados

Publicado em 29/10/2026 às 18:01
Terminal de ônibus em Colatina terá interdição temporária
Terminal de ônibus em Colatina terá interdição temporária Divulgação | Prefeitura de Colatina

O Terminal Central de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, será interditado temporariamente a partir das 23h desta sexta-feira (30) para a realização de obras. Durante o período, os embarques e desembarques do transporte coletivo serão realizados na Avenida Delta, lateral ao espaço, no Centro da cidade. O terminal voltará a funcionar normalmente na terça-feira (3), a partir de 6h.


Os serviços fazem parte da reforma do Terminal Central, iniciada em maio deste ano. Segundo a Prefeitura de Colatina, os trabalhos incluem impermeabilização do telhado, recuperação de vigas, pilares e lajes, tratamento das juntas de dilatação e pintura externa da estrutura.


Quando anunciou o início da reforma, em 12 de maio, a Prefeitura informou que os trabalhos seriam concluídos em cinco meses, prazo que apontava para outubro. A previsão atual, porém, é de conclusão em novembro.


Na ocasião, a administração municipal também informou que o transporte coletivo continuaria funcionando durante as intervenções, com isolamentos parciais da estação. No entanto, o espaço já havia passado por uma interdição temporária em julho, para a pintura do piso, quando os embarques e desembarques também foram transferidos para a Avenida Delta.


Para a nova interdição, a Prefeitura orienta os usuários do transporte coletivo a ficar atentos à mudança temporária dos pontos de embarque e desembarque durante o feriadão de Finados.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Acidente na BR 101 mata duas pessoas em Rio Novo do Sul

Publicado em 29/10/2026 às 15:41

Duas pessoas morreram em um acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (29). Segundo a Ecovias Capixaba, a colisão envolveu um carro e uma carreta. Ainda não há confirmação sobre em qual dos veículos estavam as vítimas. 


Além das equipes da concessionária, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e a Polícia Científica foram acionados e atuam no local do acidente.


O tráfego na região flui no sistema "Pare e Siga".

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Crimes

Foragido por homicídio e ocultação de cadáver no Sul do ES é preso no Pará

Publicado em 29/10/2026 às 11:52
Petricio Colli Secchin foi encontrado no Pará
Petricio Colli Secchin foi encontrado no Pará, na quarta-feira (28) Crédito: Divulgação | PCES

Um homem procurado pela Justiça por crimes como homicídio e ocultação de cadáver no Sul do Espírito Santo foi preso na quarta-feira (28), em Paragominas, no Pará. Petricio Colli Secchin foi localizado em uma ação integrada entre as polícias civis dos dois estados, com participação do Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte (CIAT-Norte).


Segundo a Polícia Civil, o homem tinha três mandados de prisão. Um deles era preventivo, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Outro foi expedido após condenação definitiva pelo Tribunal do Júri a 19 anos e 10 meses de prisão por homicídio qualificado e furto.


O terceiro mandado era referente a uma condenação por porte ilegal de arma de fogo, com pena de quatro anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto.


Petricio foi encontrado no bairro Jardim América e não ofereceu resistência durante a abordagem. Ele foi encaminhado à autoridade competente para os procedimentos legais e permanece no sistema prisional do Pará. Uma possível transferência para o Espírito Santo depende de decisão judicial.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

PM prende suspeito e recupera equipamentos de igreja furtada em Vila Velha

Publicado em 29/10/2026 às 11:50
PMES recupera equipamentos de sonorização furtados de igreja em Vila Velha
PMES recupera equipamentos de sonorização furtados de igreja em Vila Velha Divulgação | Polícia Militar

Equipamentos de sonorização furtados da Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Vila Velha, na última terça (27), foram recuperados na noite de quarta-feira (28). Além dos materiais, um jovem, de 19 anos, foi preso e encaminhado ao sistema prisional. 


De acordo com a Polícia Militar, as equipes intensificaram as buscas em locais já conhecidos pelo recorrente comércio de ilícitos, após informações levantadas pelo serviço de inteligência da Unidade indicando que a igreja havia sido invadida e furtada.  


Os militares, durante patrulhamento no bairro Divino Espírito Santo, foram até uma residência abandonada e avistaram o jovem tentando fugir, pulando o muro do imóvel. Ele foi alcançado em um beco próximo.


Posteriormente, os militares realizaram buscas na casa e encontraram uma mesa de som, duas caixas de som e cabos de áudio, além de um simulacro de arma de fogo. Segundo a corporação, uma representante da paróquia esteve na delegacia e reconheceu os equipamentos como sendo os mesmos furtados da instituição religiosa.


O suspeito sofreu cortes nas mãos durante a fuga e foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Glória para atendimento médico. Após alta, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por receptação e foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

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Distrito de Cairu, em Morro de São Paulo, na Bahia

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Feminicídio na Bahia

Homem é preso no ES suspeito de matar mulher e enterrar corpo em Morro de São Paulo

Publicado em 29/10/2026 às 10:47

Um homem suspeito de matar uma mulher e ocultar o corpo dela na Bahia foi preso preventivamente pela Polícia Civil, na manhã de quarta-feira (28), em uma propriedade rural no Córrego de São José, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.


De acordo com a corporação, o crime aconteceu em 18 de julho, na região de Morro de São Paulo, distrito de Cairu, na Bahia. Após a morte, o suspeito teria enterrado o corpo em uma cova rasa ao lado da residência onde morava. O cadáver foi encontrado no dia 25 de julho, sete dias depois.


Dias após o crime, a Polícia Civil capixaba recebeu informações das forças de segurança baianas sobre o possível paradeiro do investigado. Durante as diligências, os agentes identificaram que ele havia mudado de endereço e passaram a procurá-lo em uma propriedade rural no município.


Segundo a polícia, o homem foi detido enquanto se preparava para sair do imóvel. Ele permanece preso à disposição da Justiça da Bahia.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vale Encantado

Incêndio com fumaça preta chama a atenção de moradores em Vila Velha

Publicado em 29/10/2026 às 09:35
Incêndio em vegetação chamou a atenção na noite de quarta-feira em VIla Velha Reprodução

Um incêndio em vegetação chamou a atenção na noite de quarta-feira (28), na região do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, próximo a uma área onde são armazenados contêineres.


A reportagem da TV Gazeta foi até o local, ainda na noite de quarta, mas o fogo já havia sido apagado. Um bombeiro que foi atender a ocorrência contou que o incêndio aconteceu apenas na vegetação, sem atingir nenhum contêiner. 


Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
José de Anchieta

Adolescente de 17 anos é morto a tiros e namorada fica ferida na Serra

Publicado em 29/10/2026 às 07:44
Adolescente de 17 anos é morto a tiros e namorada fica ferida na Serra
Adolescente de 17 anos é morto a tiros e namorada fica ferida na Serra Leitor A Gazeta

Um adolescente identificado como Ravy dos Santos de Oliveira, de 17 anos, foi morto a tiros, e a namorada dele, de 26 anos, ficou ferida na noite de quarta-feira (28), no bairro José de Anchieta, na Serra.


Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática recebeu informações sobre disparos de arma de fogo em uma região conhecida como Morro de Pedra. Ao chegar ao local, os militares encontraram Ravy caído no chão, já sem vida.


A namorada do adolescente foi atingida nas costas e socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. De acordo com a PM, o estado de saúde dela era estável.


A jovem contou aos policiais que estava em uma bicicleta com o namorado quando um carro cinza parou no local. Em seguida, um homem, de aproximadamente 50 anos, desceu do veículo e atirou contra o casal. Segundo o relato, o suspeito vestia um colete laranja.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Crimes variados

Operação no Sul do ES prende 25 pessoas e apreende armas e drogas

Publicado em 29/10/2026 às 07:22

A Operação Hexágono, realizada pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (29), resultou na prisão de 25 pessoas e na apreensão de armas, munições e drogas em municípios da região Sul do Espírito Santo. A ação mobilizou 153 policiais militares, 53 viaturas e uma aeronave, com apoio da Polícia Civil em levantamentos relacionados a parte dos investigados.


Segundo a PM, dos 38 mandados de prisão previstos, 25 resultaram na localização e prisão ou recaptura de procurados pela Justiça. Outras seis pessoas foram presas em flagrante durante as diligências. Os policiais também cumpriram os oito mandados de busca e apreensão previstos na operação.


Entre os materiais apreendidos estão duas armas de fogo, 42 munições, cerca de 400 gramas de drogas, além de outras porções de maconha e cocaína, um litro de loló, nove celulares, três balanças de precisão, dinheiro e materiais utilizados para embalar entorpecentes. Uma das armas, uma pistola calibre 9 mm, foi encontrada no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.


Os mandados estavam relacionados a crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo, furto, estupro, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva, entre outras infrações. 


Segundo a PM, a operação tem como objetivo localizar pessoas procuradas pela Justiça, cumprir determinações judiciais e reforçar o policiamento em áreas estratégicas da região. 

Atualização

29/10/2026

Os dados do balanço após o fim da operação foram divulgados pela Sesp e acrescentados na matéria.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Uma aposta leva R$ 324 milhões na Mega-Sena; 4 bateram "na trave" no ES

Publicado em 29/10/2026 às 06:52

Uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas do Concurso 3.077 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira (28), e faturou prêmio de R$ 324 milhões.  Os números sorteados foram : 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.


No Espírito Santo, quatro apostas (Afonso Cláudio, Ecoporanga, Serra e Vitória) fizeram a quina. As de Afonso Cláudio e Ecoporanga, que fizeram um cartão simples, de seis números, vão receber, cada, R$ 32 mil. Já a aposta feita na Serra, que fez um cartão com 8 números, vai receber R$ 96 mil. A aposta feita na Capital, um bolão com 10 cotas e sete números marcados, vai receber R$ 64 mil.


O próximo concurso será nesta quinta-feira (29). Até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos. A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.


Com informações da Agência Brasil

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Pontal das Garças

Submetralhadora é encontrada dentro de máquina de lavar em Vila Velha

Publicado em 28/10/2026 às 16:44
PMES apreende submetralhadora escondida dentro de máquina de lavar em Vila Velha
PMES apreende submetralhadora escondida dentro de máquina de lavar em Vila Velha Divulgação | PM

Uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, calibre .380, foi encontrada escondida dentro de uma máquina de lavar no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, na madrugada de quarta-feira (28). A arma foi localizada pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. Um jovem de 18 anos foi detido. 


Além da submetralhadora, os policiais apreenderam 15 munições. Segundo a Polícia Militar, o suspeito afirmou ter adquirido a arma para proteger a própria vida e a de familiares, após receber ameaças de pessoas ligadas ao tráfico de drogas no bairro Ibes, na região conhecida como Favelinha, também em Vila Velha.


O jovem foi encaminhado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. 

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