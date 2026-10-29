Acidente entre ônibus afeta trânsito no Centro de Vitória

O Terminal Central de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, será interditado temporariamente a partir das 23h desta sexta-feira (30) para a realização de obras. Durante o período, os embarques e desembarques do transporte coletivo serão realizados na Avenida Delta, lateral ao espaço, no Centro da cidade. O terminal voltará a funcionar normalmente na terça-feira (3), a partir de 6h.





Os serviços fazem parte da reforma do Terminal Central, iniciada em maio deste ano. Segundo a Prefeitura de Colatina, os trabalhos incluem impermeabilização do telhado, recuperação de vigas, pilares e lajes, tratamento das juntas de dilatação e pintura externa da estrutura.





Quando anunciou o início da reforma, em 12 de maio, a Prefeitura informou que os trabalhos seriam concluídos em cinco meses, prazo que apontava para outubro. A previsão atual, porém, é de conclusão em novembro.





Na ocasião, a administração municipal também informou que o transporte coletivo continuaria funcionando durante as intervenções, com isolamentos parciais da estação. No entanto, o espaço já havia passado por uma interdição temporária em julho, para a pintura do piso, quando os embarques e desembarques também foram transferidos para a Avenida Delta.





Para a nova interdição, a Prefeitura orienta os usuários do transporte coletivo a ficar atentos à mudança temporária dos pontos de embarque e desembarque durante o feriadão de Finados.