Acidente entre ônibus afeta trânsito no Centro de Vitória

A Operação Hexágono, realizada pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (29), resultou na prisão de 25 pessoas e na apreensão de armas, munições e drogas em municípios da região Sul do Espírito Santo. A ação mobilizou 153 policiais militares, 53 viaturas e uma aeronave, com apoio da Polícia Civil em levantamentos relacionados a parte dos investigados.
Segundo a PM, dos 38 mandados de prisão previstos, 25 resultaram na localização e prisão ou recaptura de procurados pela Justiça. Outras seis pessoas foram presas em flagrante durante as diligências. Os policiais também cumpriram os oito mandados de busca e apreensão previstos na operação.
Entre os materiais apreendidos estão duas armas de fogo, 42 munições, cerca de 400 gramas de drogas, além de outras porções de maconha e cocaína, um litro de loló, nove celulares, três balanças de precisão, dinheiro e materiais utilizados para embalar entorpecentes. Uma das armas, uma pistola calibre 9 mm, foi encontrada no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.
Os mandados estavam relacionados a crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo, furto, estupro, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva, entre outras infrações.
Segundo a PM, a operação tem como objetivo localizar pessoas procuradas pela Justiça, cumprir determinações judiciais e reforçar o policiamento em áreas estratégicas da região.