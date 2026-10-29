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Região Serrana

Jovem sofre traumatismo craniano e é levado de helicóptero após acidente no ES

Rapaz de 18 anos sofreu fraturas no fêmur, na tíbia e no punho após colisão entre carro e moto em Laranja da Terra

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 19:24

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

29 out 2026 às 19:24
Samu/192 acionou Notaer para transportar vítima até a capital.
Samu/192 acionou Notaer para transportar vítima até a capital. Leitor A Gazeta | Divulgação/Notaer

Um jovem de 18 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta no bairro Niterói, em Laranja da Terra, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta quinta-feira (29). Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a vítima sofreu fraturas no fêmur, na tíbia e no punho, além de traumatismo cranioencefálico moderado.


Ainda conforme o Notaer, o jovem perdeu a consciência logo após a colisão, mas a recuperou posteriormente. Diante da gravidade dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) acionou a equipe aérea para transportar o paciente de helicóptero até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.


O Notaer informou que o jovem permaneceu estável durante o voo e foi entregue à equipe médica do hospital.


As circunstâncias do acidente e a identidade dos envolvidos não foram divulgadas. A reportagem procurou as polícias Militar e Civil para obter mais informações, mas não havia recebido retorno até publicação da matéria.

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