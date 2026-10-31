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Atenção!

Cidades do ES recebem novo alerta amarelo de chuvas intensas

Publicado em

31 out 2026 às 10:53

O Espírito Santo continua sob alerta amarelo de chuvas intensas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste sábado (31), um novo aviso de perigo potencial que prevê acumulado de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h para todas as cidades do Estado. 


O alerta já está em vigor e é válido até as 23h59 deste sábado (31). De acordo com o Inmet, o risco de alagamentos é baixo. 


Além do alerta do instituto, a Defesa Civil Estadual reforçou que há probabilidade de tempo severo no Espírito Santo entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. "Espera-se aumento de instabilidade atmosférica, com possibilidade de tempestades acompanhadas de chuvas de intensidade moderada a ocasionalmente forte no Estado, sobretudo nos municípios que fazem limites com cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais", apontou o órgão. 


A orientação é que, em casos de emergência, a população busque ajuda da Defesa Civil (telefone 199) e do Corpo de Bombeiros (193).

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Em Morada do Sol

Carro atinge moto, atravessa pista e bate em barranco em Vila Velha

Publicado em 30/10/2026 às 16:00

Um motociclista de 58 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na Rodovia do Sol, na altura do bairro Morada do Sol, em Vila Velha, nesta sexta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia no sentido para Guarapari quando colidiu com a motocicleta. Em seguida, perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e a pista no sentido contrário, até bater em um barranco. 


Testemunhas relataram à PM que o motorista permaneceu no local por cerca de 10 minutos e foi embora. O motociclista sofreu um ferimento na cabeça e foi levado a um hospital particular por uma ambulância da Ceturb-ES.


O condutor do carro não havia sido localizado até a publicação da reportagem, segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. A Rodovia do Sol chegou a ser parcialmente interditada no sentido Vila Velha para a retirada do veículo por um guincho, mas o trânsito já foi liberado.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Noroeste do ES

Marilândia decreta alerta hídrico devido à estiagem e El Niño

Publicado em 30/10/2026 às 13:50

A Prefeitura de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, decretou estado de alerta hídrico na quinta-feira (29). Segundo o decreto, a medida foi adotada diante da redução do nível dos reservatórios e da vazão das fontes utilizadas no abastecimento do município. O documento atribui o cenário ao período de estiagem e à influência do fenômeno El Niño.


Durante o alerta, é temporariamente proibida a captação particular de água nas lagoas sob responsabilidade do município para fins de irrigação agrícola ou outras atividades produtivas.


De acordo com a administração municipal, o alerta hídrico tem caráter preventivo, com o objetivo de promover o uso consciente da água. No decreto, o consumo humano é definido como prioridade legal e determina a preservação das lagoas de Liberdade e de São Pedro. 


A prefeitura afirmou que adota medidas para garantir a continuidade do abastecimento de água na cidade e segue monitorando a situação.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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Mudança de rota

Voos desviados de Confins (MG) para Vitória provocam filas no aeroporto

Publicado em 30/10/2026 às 11:56
O Aeroporto de Vitória registrou grande movimentação na manhã desta sexta-feira (30)
O Aeroporto de Vitória registrou grande movimentação na manhã desta sexta-feira (30) Leitor A Gazeta

O Aeroporto de Vitória registrou movimentação acima do normal na manhã desta sexta-feira (30). Os passageiros relataram filas e grande concentração de pessoas no local. 


Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, a Zurich Airport Brasil, o aumento no fluxo ocorreu após seis voos da Azul, que tinham como destino o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), serem desviados para o Espírito Santo.


Em nota, a Azul informou que a situação ocorreu em razão da suspensão temporária das operações na pista do aeroporto e que foi por um motivo alheio ao controle da companhia. Os voos alternados estão seguindo para o destino final ao longo desta sexta-feira.


A empresa também informou que os passageiros afetados estão recebendo assistência conforme as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A companhia lamentou os transtornos causados pela alteração.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Atenção!

Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para todo o ES

Publicado em 30/10/2026 às 10:54
tempo chuvoso vitória
Aviso é válido durante toda esta sexta-feira (30) Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo, válido até as 23h59 desta sexta-feira (30). 


O aviso meteorológico, de perigo potencial (cor amarela), já está em vigor e prevê possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo. 


O Inmet recomenda que, em casos de rajadas de ventos, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas; não usem aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade; e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Serviço 

Telefones de emergência

Defesa Civil: 199 

Corpo de bombeiros: 193

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Homem é assassinado a tiros no bairro Campina Grande, em Cariacica

Publicado em 30/10/2026 às 10:03

Um homem identificado como Daniel Antônio de Oliveira, de 34 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Campina Grande, em Cariacica.


Moradores contaram à Polícia Militar que foram acordados após ouvirem cerca de cinco disparos de arma de fogo. Segundo a corporação, a região onde ocorreu o crime é conhecida pela intensa atividade do tráfico de drogas.


Daniel foi atingido por disparos no ombro e na cabeça.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Programa

Detran-ES divulga suplentes no programa CNH Social na próxima terça (3)

Publicado em 30/10/2026 às 08:21
CNH Reprodução/Pixabay

A lista de suplentes no Programa CNH Social 2026 será divulgada às 12h da próxima terça-feira (3).

 

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) informou que os nomes dos selecionados serão divulgados no site do programa (clique aqui). A partir da publicação, os beneficiários já podem realizar a matrícula, que acontece entre os dias 3 e 18 de novembro. 


A lista de suplentes vai convocar os candidatos em ordem de classificação para preencher as vagas que não foram ocupadas pelos primeiros selecionados, que não cumpriram os prazos estabelecidos para a realização do processo de habilitação. 


A CNH Social é um programa para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita e, neste ano, cerca de nove mil vagas foram ofertadas. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Acidente de trabalho

Galpão de fazenda desaba e mata dois trabalhadores em Pedro Canário

Publicado em 29/10/2026 às 20:33
Galpão de fazenda desaba e mata dois trabalhadores em Pedro Canário
Galpão de fazenda desaba e mata dois trabalhadores em Pedro Canário Leitor A Gazeta

Dois trabalhadores morreram e outros dois ficaram feridos após o desabamento de um galpão em uma fazenda em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, outros dois funcionários que estavam no local saíram ilesos.


A corporação informou ainda que os dois trabalhadores feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Durante a ocorrência, os bombeiros também resgataram uma das vítimas em meio aos escombros do galpão. Não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes. 


De acordo com a Polícia Civil, os corpos dos trabalhadores que morreram serão encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML). As circunstâncias do desabamento ainda não foram esclarecidas. A reportagem solicitou mais informações aos órgãos que atenderam a ocorrência.


Em nota, a construtora responsável pelo galpão expressou tristeza diante do ocorrido e informou que a prioridade da empresa, no momento, está sendo dar suporte aos colaboradores feridos e às família dos que faleceram. Eles destacaram que já solicitaram uma perícia para apurar as causas do acidente.


O advogado Daniel Calazans de Faria, representante do proprietário do espaço, explicou que o galpão estava durante fase final de construção e que não há, até o momento, elementos técnicos conclusivos sobre causas do desabamento, que serão investigadas pelas autoridades. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Resgate animal

Vaca é resgatada por bombeiros após passar três dias presa em vala no ES

Publicado em 29/10/2026 às 19:00
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 Vaca é resgatada após ficar três dias presa em vala Crédito:Corpo de Bombeiro 

Uma vaca foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (29), após passar três dias presa em uma vala na zona rural de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo.


Segundo o proprietário, o animal caiu na vala enquanto fugia de cães. Ao perceber que a vaca não conseguia sair do local, ele tentou retirá-la por conta própria, mas não teve sucesso.


De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o resgate, o animal foi entregue ao proprietário e ficou sob os cuidados de um médico-veterinário.

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Pedro Nunes
Transporte coletivo

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Publicado em 29/10/2026 às 18:01
Terminal de ônibus em Colatina terá interdição temporária
Terminal de ônibus em Colatina terá interdição temporária Divulgação | Prefeitura de Colatina

O Terminal Central de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, será interditado temporariamente a partir das 23h desta sexta-feira (30) para a realização de obras. Durante o período, os embarques e desembarques do transporte coletivo serão realizados na Avenida Delta, lateral ao espaço, no Centro da cidade. O terminal voltará a funcionar normalmente na terça-feira (3), a partir de 6h.


Os serviços fazem parte da reforma do Terminal Central, iniciada em maio deste ano. Segundo a Prefeitura de Colatina, os trabalhos incluem impermeabilização do telhado, recuperação de vigas, pilares e lajes, tratamento das juntas de dilatação e pintura externa da estrutura.


Quando anunciou o início da reforma, em 12 de maio, a Prefeitura informou que os trabalhos seriam concluídos em cinco meses, prazo que apontava para outubro. A previsão atual, porém, é de conclusão em novembro.


Na ocasião, a administração municipal também informou que o transporte coletivo continuaria funcionando durante as intervenções, com isolamentos parciais da estação. No entanto, o espaço já havia passado por uma interdição temporária em julho, para a pintura do piso, quando os embarques e desembarques também foram transferidos para a Avenida Delta.


Para a nova interdição, a Prefeitura orienta os usuários do transporte coletivo a ficar atentos à mudança temporária dos pontos de embarque e desembarque durante o feriadão de Finados.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Acidente entre ônibus afeta trânsito no Centro de Vitória

Publicado em 29/10/2026 às 17:53
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Um acidente envolvendo um ônibus do Sistema Transcol e outro coletivo provocou transtornos no trânsito do Centro de Vitória, nesta quinta-feira (29). 


Segundo a Guarda Municipal, o ônibus do Transcol atingiu o retrovisor de outro coletivo, utilizado para viagens particulares. Com o impacto, os vidros de algumas janelas do Transcol estilhaçaram. Ninguém ficou ferido.


Os motoristas foram orientados a retirar os veículos da via e registrar um boletim de ocorrência pela internet. Após a retirada dos ônibus, o trânsito foi normalizado.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer

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