Carro furtado é recuperado em menos de três horas em Linhares

Um veículo Toyota Corolla Cross XRX, que havia sido furtado no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (31), foi recuperado menos de três horas após o crime ser cometido. O veículo foi encontrado pela Guarda Civil Municipal estacionado próximo a uma lanchonete, sem as placas de identificação.





De acordo com informações da corporação, o furto aconteceu por volta das 21h. Após receber o comunicado por meio da Central de Comunicação, uma equipe da guarda iniciou buscas e por volta das 23h20 o carro foi encontrado estacionado na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Shell.





A verificação foi feita após consulta ao número do chassi. O carro estava trancado, sem ocupantes, e as placas foram encontradas no banco de trás. Como não conseguiram contato com o dono, o carro foi removido ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).