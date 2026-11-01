Carro furtado é recuperado em menos de três horas em Linhares

Um veículo Toyota Corolla Cross XRX, que havia sido furtado
no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (31), foi recuperado menos de três horas após o crime ser cometido. O veículo foi encontrado
pela Guarda Civil Municipal estacionado próximo a uma lanchonete, sem as
placas de identificação.
De acordo com informações da corporação, o furto aconteceu
por volta das 21h. Após receber o comunicado por meio da Central de Comunicação,
uma equipe da guarda iniciou buscas e por volta das 23h20 o carro foi encontrado
estacionado na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Shell.
A verificação foi feita após consulta ao número do chassi. O carro estava trancado, sem ocupantes, e as placas foram encontradas no banco de trás. Como não conseguiram contato com o dono, o carro foi removido ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).