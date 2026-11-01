Dia de Todos os Santos: 7 orações para celebrar a fé e buscar inspiração

Santos poderosos e amigos, venho pedir a todos vós que me orientem a me encontrar, pois me sinto perdido. A minha cabeça já não consegue me prender às pessoas que eu amo, aos meus amigos, à minha família, aos meus colegas e a todos àqueles com quem eu convivo no dia a dia. Estou perdendo a minha identidade. Quero voltar a ser a pessoa alegre e feliz que eu era e só conto com vocês, meus santos protetores. Creio no espírito generoso de todos. Acolhei-me em vossos braços, apoiai-me neste momento difícil e fortalecei a minha luz interior. Amém!