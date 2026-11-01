Motociclista perde controle e morre ao ser lançado contra carro na Serra

Um motociclista de 20 anos morreu durante um acidente envolvendo um carro na Rodovia Norte Sul, no bairro Eurico Salles, na Serra, na noite do último sábado (31). O nome da vítima não foi divulgado.





Testemunhas contaram à Polícia Militar que o jovem teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva em um trecho de declive, atingindo o meio-fio do canteiro central. Com o impacto, ele foi arremessado para a pista de sentido contrário, onde bateu no carro. Ele não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a corporação, foi constatado que o motociclista não tinha carteira de habilitação.





O condutor do carro, de 73 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado, uma vez que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.