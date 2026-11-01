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Rodovia Norte Sul

Motociclista perde controle e morre ao ser lançado contra carro na Serra

Publicado em

01 nov 2026 às 16:41
Movimentação na Avenida Norte Sul após acidente com morte na noite de sábado (31)
Movimentação na Avenida Norte Sul após acidente com morte na noite de sábado (31) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 20 anos morreu durante um acidente envolvendo um carro na Rodovia Norte Sul, no bairro Eurico Salles, na Serra, na noite do último sábado (31). O nome da vítima não foi divulgado.


Testemunhas contaram à Polícia Militar que o jovem teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva em um trecho de declive, atingindo o meio-fio do canteiro central. Com o impacto, ele foi arremessado para a pista de sentido contrário, onde bateu no carro. Ele não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a corporação, foi constatado que o motociclista não tinha carteira de habilitação.


O condutor do carro, de 73 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado, uma vez que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Previsão do tempo

Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para 48 cidades do ES; veja lista

Publicado em 01/11/2026 às 14:05
Ao todo, 48 cidades capixabas receberam alerta amarelo de chuvas intensas neste domingo (1º)
Ao todo, 48 cidades capixabas receberam alerta amarelo de chuvas intensas neste domingo (1º) Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 48 cidades do Espírito Santo, válido para todo este domingo (1º). O aviso indica perigo potencial e prevê acumulado de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo. Confira a lista de municípios afetados:


  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Cariacica
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Domingos Martins
  13. Ecoporanga
  14. Fundão
  15. Governador Lindenberg
  16. Guarapari
  17. Ibiraçu
  18. Itaguaçu
  19. Itarana
  20. Jaguaré
  21. João Neiva
  22. Laranja da Terra
  23. Linhares
  24. Mantenópolis
  25. Marechal Floriano
  26. Marilândia
  27. Montanha
  28. Mucurici
  29. Nova Venécia
  30. Pancas
  31. Pedro Canário
  32. Pinheiros
  33. Ponto Belo
  34. Rio Bananal
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. Santa Teresa
  38. São Domingos do Norte
  39. São Gabriel da Palha
  40. São Mateus
  41. São Roque do Canaã
  42. Serra
  43. Sooretama
  44. Viana
  45. Vila Pavão
  46. Vila Valério
  47. Vila Velha
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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Câmera flagrou

Mulher é morta a facadas no meio da rua pelo companheiro em Colatina

Publicado em 01/11/2026 às 14:01

Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas no meio da rua no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (1º). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, companheiro da vítima, foi detido com o cartão bancário da mulher.


De acordo com a polícia, uma testemunha contou que presenciou o momento em que o suspeito agarrou a mulher e passou a golpeá-la com uma faca. Mesmo ferida, a mulher conseguiu correr, mas caiu alguns metros à frente, sendo novamente atacada pelo companheiro, que fugiu em seguida. Uma câmera de segurança flagrou o ataque (veja acima).


Outra testemunha disse aos policiais que, na noite anterior, o suspeito havia feito ameaças de morte contra a companheira. A Polícia Científica foi acionada e, durante as diligências, o suspeito, de 47 anos, foi localizado e levado à delegacia.


Sobre o caso, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem de 30 anos é morto a tiros em Vitória

Publicado em 01/11/2026 às 10:48

Um homem de 30 anos foi morto a tiros no bairro Solon Borges, em Vitória, na madrugada deste domingo (1º). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os autores dos disparos estavam em uma moto.


Os militares foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida. A perícia foi chamada. O nome do homem e a motivação do crime não foram informados.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para passar por necropsia e, posteriormente, ser liberado aos familiares.


Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Veja vídeo

Carreta carregada de calçados tomba e bloqueia a BR 101 em Cachoeiro

Publicado em 01/11/2026 às 10:38

O tombamento de uma carreta carregada com calçados interditou a BR 101, no quilômetro 402,9, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (1º). Segundo o Centro de Controle Operacional da concessionária Ecovias Capixaba, o acidente ocorreu por volta das 4h51 e o motorista foi socorrido com ferimentos leves.


Recursos da concessionária (ambulância, guincho e veículo de inspeção) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para o acidente. A pista ficou totalmente bloqueada inicialmente. Às 6h34, o tráfego começou a fluir no sistema de "Pare e Siga". e foi totalmente liberado por volta das 7h. A reportagem procurou a PRF para mais informações, mas não houve retorno. 

Carreta carregada de calçados tomba e bloqueia a BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim
Carreta carregada de calçados tomba e bloqueia a BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim Redes sociais
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Ameaça em coletivo

Homem é detido após ameaçar motorista de ônibus em Cariacica

Publicado em 31/10/2026 às 19:14

Um homem de 36 anos foi detido após ameaçar o motorista de um ônibus em Cariacica. Segundo a Guarda Municipal, passageiros do coletivo acionaram a corporação para pedir ajuda.


Uma viatura que estava nas proximidades foi deslocada para atender à ocorrência na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. De acordo com a Guarda, o homem resistiu à abordagem dos agentes, que utilizaram algemas para contê-lo. Em seguida, ele foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.


A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento no plantão da unidade. Até o retorno enviado à reportagem, não havia informações sobre o procedimento a ser adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante em relação ao conduzido.


Não foram informados o horário e o local exato da ocorrência, a linha do ônibus nem o que teria motivado as ameaças.


A Ceturb-ES foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que houver retorno ou novas informações sobre o caso.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Acidente em Viana

Motorista morre e quatro pessoas ficam feridas em colisão na BR 262

Publicado em 31/10/2026 às 19:09

Um motorista de 44 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois carros na madrugada deste sábado (31), no km 20,8 da BR 262, em Viana, na Grande Vitória.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os levantamentos preliminares apontam que um Toyota Corolla seguia no sentido Viana–Cariacica quando uma Fiat Strada, que trafegava na direção contrária, teria invadido a contramão, provocando a batida.


O condutor da Strada morreu no local. A morte foi constatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.


No Corolla, ficaram feridos o motorista e três passageiros — um homem e duas mulheres. Os quatro foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a hospitais da região. Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.


A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada à 1h para atender à ocorrência, na zona rural do município. O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para passar por necropsia e, posteriormente, ser liberado aos familiares.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
José de Anchieta II

Homem é morto a tiros no meio da rua na Serra

Publicado em 31/10/2026 às 16:36

Um homem foi morto a tiros no bairro José de Anchieta II, na Serra, neste sábado (31). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada à tarde para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, os militares encontraram a vítima caída na rua, aparentemente com sinais vitais.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, após avaliação, constatou a morte. De acordo com a PM, o homem não portava documentos de identificação e não foi identificado no local. A perícia também foi chamada.


Segundo informações iniciais recebidas pela reportagem, a vítima chegou a correr, mas caiu em um local conhecido como Beco Pio 12. 


A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará por necropsia. Posteriormente, será liberado aos familiares.


O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A autoria e a motivação do crime não foram informadas.


Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Denúncia

Homem é preso suspeito de ameaçar moradores com espingarda em Apiacá

Publicado em 31/10/2026 às 15:30
Homem é detido suspeito de ameaçar moradores com arma
Homem é detido suspeito de ameaçar moradores com arma Divulgação/PM

Um homem de 52 anos foi preso na tarde de sexta-feira (30) após ameaçar moradores no bairro Oswaldo de Castro Silveira, no município de Apiacá, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que houve uma denúncia sobre o crime durante patrulhamento tático na região.


De acordo com a corporação, a equipe policial foi abordada e informada de que o suspeito estaria ostentando uma arma de fogo e intimidando as pessoas. Com base nos relatos colhidos, os militares foram até a residência apontada para apurar a situação.


No local, durante a abordagem, o homem e a arma  uma espingarda calibre 32 , seis munições, um carregador e um celular foram apreendidos e levados com o suspeito para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Como não pagou a fiança estipulada, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Rodovia do Contorno

Caminhoneiro é dopado, feito refém e tem carga de R$ 519 mil roubada no ES

Publicado em 31/10/2026 às 14:10
Motorista chegou a ficar refém durante roubo de carga em Cariacica
Motorista foi deixado amarrado dentro do próprio veículo Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um motorista de carreta foi rendido, amarrado e até obrigado a ingerir medicamentos durante um assalto que começou na Rodovia do Contorno, entre Serra e Cariacica, na noite de sexta-feira (30). Os criminosos levaram a carga de ar-condicionado, avaliada em R$ 519 mil. 


O caminhoneiro contou à Polícia Militar que fez o carregamento na Serra e seguia para Cariacica quando o veículo foi interceptado por dois carros: seis criminosos saíram dos automóveis e renderam a vítima, que foi colocada na parte de trás da carreta, junto com a carga. 


Os suspeitos passaram os equipamentos de ar-condicionado para outro caminhão e fugiram, deixando o motorista amarrado dentro da carroceria do próprio veículo. Ele só conseguiu se soltar e pedir ajuda para a Polícia Militar por volta das 6h deste sábado (31). O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica e será investigado. 


*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tentativa de homicídio

Homem de 45 anos é agredido na cabeça com uma roda de ferro, em Linhares

Publicado em 31/10/2026 às 13:50

Um homem de 45 anos ficou gravemente ferido após ser atingido na cabeça com uma roda de ferro, na sexta-feira (30), em Linhares, Norte do Espírito Santo. Vítima e agressor seriam usuários de drogas, segundo informações de moradores à Polícia Militar (PM). Eles teriam discutido um pouco antes da agressão.


O caso, classificado como tentativa de homicídio, aconteceu no bairro Araça. Segundo a PM, ao chegar ao local, os militares encontraram o homem caído e com sagramento. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Rio Doce. O suspeito do crime não foi encontrado, mas o objeto usado para dar os golpes foi apreendido.


A Polícia Civil (PC) informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone 181 ou pelo site do Disque Denúncia 181.

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos

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