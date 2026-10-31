Homem de 45 anos é agredido na cabeça com uma roda de ferro, em Linhares

Um homem de 45 anos ficou gravemente ferido após ser atingido na cabeça com uma roda de ferro, na sexta-feira (30), em Linhares, Norte do Espírito Santo. Vítima e agressor seriam usuários de drogas, segundo informações de moradores à Polícia Militar (PM). Eles teriam discutido um pouco antes da agressão.





O caso, classificado como tentativa de homicídio, aconteceu no bairro Araça. Segundo a PM, ao chegar ao local, os militares encontraram o homem caído e com sagramento. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Rio Doce. O suspeito do crime não foi encontrado, mas o objeto usado para dar os golpes foi apreendido.





A Polícia Civil (PC) informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone 181 ou pelo site do Disque Denúncia 181.