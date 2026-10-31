São Geraldo é campeão da etapa capixaba da Taça das Favelas Feminina 2026

A Favela São Geraldo, representada pelo Luso Serrano, conquistou o título da Taça das Favelas Petrobras Feminina do Espírito Santo 2026. Na manhã deste sábado, no Campo do Racing, em Ilha das Caieiras, Vitória, a equipe da Serra venceu o Estadual, representante do Bairro da Penha, por 3 a 0 e ficou com a taça.
São Geraldo foi eficiente e abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Jayslane, a camisa 10 do time de Vitória, a bola sobrou para Karolyne, que aproveitou o rebote e colocou a equipe em vantagem. Perto do fim da primeira etapa, Gabriela ampliou o marcador. A camisa 13 recebeu a oportunidade e marcou o segundo gol, levando o 2 a 0 para o intervalo.
No segundo tempo, o Bairro da Penha tentou reagir, mas encontrou dificuldades para diminuir a diferença. O São Geraldo manteve o controle da partida e chegou ao terceiro gol com Thaís Ribeiro, que fechou o placar em 3 a 0 e confirmou a conquista da equipe.
"Hoje era dia da gente ser feliz, jogar sem responsabilidade, sabendo da importância do jogo, mas quando você tira um pouco a responsabilidade, o jogo flui", afirmou Thaís.
Autora do segundo gol, Gabriela também comemorou a conquista e ressaltou o desempenho das duas equipes na decisão, após um campanha de invencibilidade.
"Uma grande emoção fazer gol na final, né, porque é muito especial. Time todo em festa, foi um jogo muito bom, as duas equipes, não tirando o mérito da outra, mas é futebol, né, alguém tem que vencer e graças a Deus foi a gente", disse a volante.
Com a vitória, São Geraldo encerrou a participação na etapa capixaba com o título da Taça das Favelas Feminina 2026, e agora vai representar o Espírito Santo na etapa nacional, que será disputada no Paraná, em novembro.