Caminhoneiro é dopado, feito refém e tem carga de R$ 519 mil roubada no ES

Um motorista de carreta foi rendido, amarrado e até obrigado a ingerir medicamentos durante um assalto que começou na Rodovia do Contorno, entre Serra e Cariacica, na noite de sexta-feira (30). Os criminosos levaram a carga de ar-condicionado, avaliada em R$ 519 mil.
O caminhoneiro contou à Polícia Militar que fez o carregamento na Serra e seguia para Cariacica quando o veículo foi interceptado por dois carros: seis criminosos saíram dos automóveis e renderam a vítima, que foi colocada na parte de trás da carreta, junto com a carga.
Os suspeitos passaram os equipamentos de ar-condicionado para outro caminhão e fugiram, deixando o motorista amarrado dentro da carroceria do próprio veículo. Ele só conseguiu se soltar e pedir ajuda para a Polícia Militar por volta das 6h deste sábado (31). O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica e será investigado.
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta