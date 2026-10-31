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Infringiu a regra

Mônica Fonseca é expulsa de A Fazenda 18 após briga em festa

Mônica foi acusada de empurrar o influenciador, que acabou caindo em uma mesa com garrafas de vidro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 14:02

Mônica Fonseca é expulsa de reality show
Mônica Fonseca é expulsa de reality show Reprodução @monicafonsecatv
Mônica Fonseca foi expulsa de A Fazenda 18 após uma briga com Mayk Leão durante a festa do reality na madrugada deste sábado (31). Pela manhã, Ana Bruna Avila, fazendeira da semana, leu o comunicado oficial da produção que oficializava a decisão: a jornalista está fora do reality show.

"A participante Mônica infringiu uma das regras do jogo. Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa do programa", informou o comunicado.

Mônica foi acusada de empurrar o influenciador, que acabou caindo em uma mesa com garrafas de vidro. A queda causou ferimentos profundos nas mãos do peão, que precisou receber atendimento médico e levar pontos.

Ela negou a agressão. Murilo entrou na discussão e afirmou que, caso as imagens confirmassem o empurrão, a participante poderia ser expulsa.

Ao voltar do atendimento médico, Mayk disse que estava "cheio de pontos" e acusou Mônica. "Cadê aquela ridícula? Agressiva! Me empurra de novo, sua ridícula, dá coxada de novo! Devia ser expulsa, sua agressiva!", disse, aos berros.

Após o anúncio da expulsão, os peões foram orientados a arrumar os pertences da jornalista. Fran Almeida caiu no choro com a saída da aliada, enquanto outros comemoraram a decisão da Record. "Eu falei! Eu falei! É justo! Eu falei que teria vídeo", disse Ana.

"Chega de picuinha, chega de cotovelada, chega!", esbravejou Darlin Ferrattry, cuja maior rival, Giovanna Gold, foi eliminada na sexta-feira (30). Como punição geral, a festa da próxima sexta-feira (6) foi cancelada pela Record.

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