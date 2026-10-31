'Bolsonarismo não está derrotado, está disseminado. Basta ver os patrões demitindo funcionários que votaram no Lula', diz filósofo Renato Lessa

Lessa – Nenhuma. Sérgio chamou a atenção para o quanto a dimensão afetiva é essencial nas interações em contextos que pedem uma regulação impessoal. Tinha a ver mais com chamar um político de "meu amigo" [para conseguir benefícios]. A dimensão da afetividade está ligada ao mundo privado, dos afetos, enquanto a dimensão da política tem a ver com procedimentos de natureza universal. Esse sujeito traz sentimentos do mundo afetivo para resolver problemas do mundo público. O homem cordial não é violento. Na verdade, ele pode ser violento, mas por outras razões, outros circuitos. O homo bolsonarus exige um sujeito violento. Ele está convencido de que o adversário é um inimigo que precisa ser abatido.