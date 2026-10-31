Homem é preso suspeito de ameaçar moradores com espingarda em Apiacá

Um homem de 52 anos foi preso na tarde de sexta-feira (30) após ameaçar moradores no bairro Oswaldo de Castro Silveira, no município de Apiacá, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que houve uma denúncia sobre o crime durante patrulhamento tático na região.





De acordo com a corporação, a equipe policial foi abordada e informada de que o suspeito estaria ostentando uma arma de fogo e intimidando as pessoas. Com base nos relatos colhidos, os militares foram até a residência apontada para apurar a situação.





No local, durante a abordagem, o homem e a arma — uma espingarda calibre 32 —, seis munições, um carregador e um celular foram apreendidos e levados com o suspeito para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Como não pagou a fiança estipulada, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).