Parque Nacional do Caparaó terá novo sistema de reservas para camping

Apartir deste domingo (1º), o Parque Nacional do Caparaó, localizado na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, passará a utilizar um novo sistema de reservas para os acampamentos do famoso ponto turístico. A plataforma, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), permitirá fazer os agendamentos, consultar a disponibilidade de vagas e acompanhar as reservas para as visitas na unidade de conservação.





De acordo com o ICMBio, o Sistema de Gerenciamento de Reservas (SGR) Caparaó foi desenvolvido para otimizar o processo de agendamento e garantir mais segurança no tratamento e no armazenamento dos dados dos usuários. A ferramenta será utilizada nas quatro áreas oficiais de camping do parque: Casa Queimada, Macieira, Terreirão e Tronqueira.





Para realizar uma reserva, o visitante deverá acessar o site oficial do Parque Nacional do Caparaó. Além de melhorar a experiência dos visitantes, a implantação do sistema vai otimizar o trabalho da equipe gestora. Atualmente, o gerenciamento das reservas é feito manualmente.



