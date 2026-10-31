Parque Nacional do Caparaó terá novo sistema de reservas para camping

Apartir deste domingo (1º), o Parque Nacional do Caparaó, localizado na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, passará a utilizar um novo sistema de reservas para os acampamentos do famoso ponto turístico. A plataforma, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), permitirá fazer os agendamentos, consultar a disponibilidade de vagas e acompanhar as reservas para as visitas na unidade de conservação.
De acordo com o ICMBio, o Sistema de Gerenciamento de Reservas (SGR) Caparaó foi desenvolvido para otimizar o processo de agendamento e garantir mais segurança no tratamento e no armazenamento dos dados dos usuários. A ferramenta será utilizada nas quatro áreas oficiais de camping do parque: Casa Queimada, Macieira, Terreirão e Tronqueira.
Para realizar uma reserva, o visitante deverá acessar o site oficial do Parque Nacional do Caparaó. Além de melhorar a experiência dos visitantes, a implantação do sistema vai otimizar o trabalho da equipe gestora. Atualmente, o gerenciamento das reservas é feito manualmente.
Famoso por abrigar o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude, o Parque Nacional do Caparaó é um dos principais destinos de montanha do Sudeste brasileiro. Os quatro acampamentos da unidade têm capacidade para receber até 100 pessoas por dia.
O agendamento será realizado por meio de um formulário disponível no site oficial. Após o preenchimento, o sistema fará a verificação automática dos dados, e o solicitante receberá uma resposta por e-mail. Também será possível consultar as informações da reserva em um painel de acompanhamento.
A plataforma permitirá realizar reservas com até seis meses de antecedência. O visitante poderá consultar as informações, confirmar ou cancelar o agendamento até 20 dias antes da data prevista.
Outra funcionalidade será o gerenciamento da entrada e da saída dos visitantes que pernoitarem nos acampamentos. Para isso, foram desenvolvidas interfaces digitais que serão utilizadas nas portarias do parque.
O registro de entrada (check-in) poderá ser feito individualmente ou em grupo, mediante a apresentação dos documentos pessoais informados no momento da reserva. Já o registro de saída (check-out) permitirá acompanhar a movimentação dos visitantes e atualizar os dados de ocupação dos acampamentos.
O sistema também contará com um painel público para consulta às reservas em andamento. Por meio dele, será possível verificar as reservas aprovadas, consultar a disponibilidade de vagas e acompanhar o volume de visitantes nas áreas de camping.