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Parque do Caparaó terá nova portaria de acesso ao Pico da Bandeira no ES

Publicado em 23/03/2026 às 10h55
A imponência do Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude, o terceiro maior do país
A imponência do Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude, o terceiro maior do país Crédito: Prefeitura de Alto Caparaó

O Parque Nacional do Caparaó terá uma nova portaria de acesso ao Pico da Bandeira pelo Espírito Santo. O ponto turístico, que abriga o terceiro pico mais alto do país, vai ganhar uma entrada pela localidade de Pedra Roxa, no interior de Ibitirama, na Região do Caparaó capixaba.

A informação foi divulgada pelo prefeito de Ibitirama, Reginaldo Simão. Segundo ele, foi firmado um acordo de cooperação técnica com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração da unidade de conservação. Ele explicou que a nova portaria deve gerar empregos e impulsionar a economia local.

Atualmente, o Parque Nacional do Caparaó conta com duas portarias de acesso: uma em Alto Caparaó, em Minas Gerais, onde também funciona a sede administrativa, e outra em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. O ICMBio e a Prefeitura de Ibitirama foram procurados para detalhar o projeto, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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