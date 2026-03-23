Parque do Caparaó terá nova portaria de acesso ao Pico da Bandeira no ES

A imponência do Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude, o terceiro maior do país Crédito: Prefeitura de Alto Caparaó

O Parque Nacional do Caparaó terá uma nova portaria de acesso ao Pico da Bandeira pelo Espírito Santo. O ponto turístico, que abriga o terceiro pico mais alto do país, vai ganhar uma entrada pela localidade de Pedra Roxa, no interior de Ibitirama, na Região do Caparaó capixaba.

A informação foi divulgada pelo prefeito de Ibitirama, Reginaldo Simão. Segundo ele, foi firmado um acordo de cooperação técnica com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração da unidade de conservação. Ele explicou que a nova portaria deve gerar empregos e impulsionar a economia local.