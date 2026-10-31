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"Não facilitamos nada"

Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, nega que país tenha ajudado Flávio Bolsonaro a fugir

Ele relatou, no entanto, que Trump deixou claro que se Flávio entrasse no país, ele teria sua entrada autorizada

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 17:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2026 às 17:13
O secretário de Estado Marco Rubio afirmou, na tarde deste sábado (31) que os Estados Unidos não facilitaram a fuga do senador Flávio Bolsonaro, que desembarcou em Miami na quarta-feira.
"Não facilitamos nada. Ouvimos que ele chegaria nos Estados Unidos, ele tinha um visto, e o presidente Donald Trump decidiu permitir a entrada dele", disse Rubio durante coletiva de imprensa de reuniões pré-G20 que acontecem em Atlanta.
"Porém, não estamos envolvidos em nenhum dos arranjos que ele fez em termos de sair do país. Ao menos, o governo dos Estados Unidos não está envolvido diretamente em nenhum dos movimentos que ele fez", disse.
Rubio relatou, no entanto, que Trump deixou claro que se Flávio entrasse no país, ele teria sua entrada autorizada. "Foi o que aconteceu", disse o secretário.
Flávio Bolsonaro desembarca em Miami
Flávio Bolsonaro desembarca em Miami Reprodução
Segundo os jornais americanos The New York Times e The Wall Street Journal, o estrategista político americano Jason Miller, assessor de comunicação de Trump e aliado da família Bolsonaro, ajudou a organizar o avião particular que levou Flávio aos EUA após sua derrota na eleição presidencial.

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