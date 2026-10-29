Pragmatismo x ideologia: como Trump vai de fato lidar com as declarações de Flávio Bolsonaro sobre o Brasil?

Ao ser questionado sobre o teor da carta de Flávio, o presidente americano repetiu que não iria se envolver. Nesta quinta-feira (29/10), quando um repórter perguntou quem, na sua opinião, era o legítimo vencedor da eleição brasileira, Trump disse mais uma vez que não iria comentar, mas que achava que a eleição havia sido "uma grande vergonha para o povo brasileiro".