Homem é morto a tiros no meio da rua na Serra

Um homem foi morto a tiros no bairro José de Anchieta II, na Serra, neste sábado (31). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada à tarde para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, os militares encontraram a vítima caída na rua, aparentemente com sinais vitais.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, após avaliação, constatou a morte. De acordo com a PM, o homem não portava documentos de identificação e não foi identificado no local. A perícia também foi chamada.





Segundo informações iniciais recebidas pela reportagem, a vítima chegou a correr, mas caiu em um local conhecido como Beco Pio 12.





A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará por necropsia. Posteriormente, será liberado aos familiares.





O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A autoria e a motivação do crime não foram informadas.





Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.