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Obituário

26/09/1965
31/10/2026
Morre Wagner Martins, o Waguinho, cinegrafista da TV Gazeta, aos 61 anos
Na emissora desde 1997, profissional é lembrado por colegas pela generosidade, alegria e dedicação ao trabalho

Nicoly Reis

Repórter

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 15:54

Publicado em

31 out 2026 às 15:54
Wagner Martins, o Waguinho, era cinegrafista da TV Gazeta e trabalhava na emissora desde 1997. Ele morreu neste sábado (31), aos 61 anos
Wagner Martins, o Waguinho, era cinegrafista da TV Gazeta e trabalhava na emissora desde 1997. Ele morreu neste sábado (31), aos 61 anos Divulgação

O cinegrafista Wagner Martins, conhecido carinhosamente como Waguinho, morreu aos 61 anos neste sábado (31), após passar mal em casa. Ele chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou tentativas de reanimação, mas não resistiu.


Wagner havia passado por uma cirurgia em razão de problemas cardíacos há cerca de três meses e precisou se afastar do trabalho. A causa da morte ainda não foi confirmada.


Na TV Gazeta desde 1997, o cinegrafista registrou histórias e acontecimentos importantes do Espírito Santo. Ao longo dessa trajetória, também ajudou colegas que davam os primeiros passos na profissão.


O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, conheceu Waguinho há 25 anos, quando ingressou na empresa, ainda no rádio. Depois, os dois passaram a trabalhar na televisão, onde Wagner foi seu primeiro cinegrafista.

Aprendemos televisão juntos. Era um ser humano alegre, de bom coração, cuidadoso com o trabalho e generoso com os colegas

Bruno Dalvi Editor-chefe da TV Gazeta

Os dois haviam se encontrado três dias antes da morte do cinegrafista. “Ele estava radiante em retornar ao trabalho. Fará muita falta ao telejornalismo da TV Gazeta”, lamentou.


O editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, também compartilhou lembranças da convivência com Wagner, que começou no rádio há mais de duas décadas. Na época, Waguinho comandava um programa, enquanto Geraldo integrava um grupo de recém-formados que apresentava uma atração esportiva aos domingos.

Wagner sempre foi um camarada do bem, companheiro dos colegas, preocupado com as pessoas, respeitoso com as fontes na rua e da mesma forma com quem convivia com ele

Geraldo Nascimento Editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória

Nas redes sociais, amigos e profissionais que dividiram a rotina de trabalho com o cinegrafista também lamentaram a morte e prestaram homenagens.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Espírito Santo destacou a gentileza, o companheirismo nas reportagens e a competência de Wagner como profissional de imagem.


“Vamos sentir muita falta dele. Toda a solidariedade dos jornalistas aos familiares e amigos de Waguinho”, declarou a entidade.


A Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL Vitória) também divulgou uma nota de pesar e manifestou solidariedade à família. Wagner era pai de Wagner Corrêa, superintendente da entidade. “Que as boas lembranças, os ensinamentos e o legado deixado por ele sejam fonte de conforto e de serenidade para enfrentar esta perda irreparável”, afirmou a CDL Vitória.


Em nota, a TV Gazeta lamentou a morte do colega e destacou sua dedicação ao longo dos anos de trabalho na emissora. O Boa Noite Espírito Santo deste sábado (31) exibirá uma reportagem especial em sua homenagem.


As informações sobre o velório e o sepultamento ainda serão divulgadas.

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