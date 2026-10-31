Morre Wagner Martins, o Waguinho, cinegrafista da TV Gazeta, aos 61 anos

O cinegrafista Wagner Martins, conhecido carinhosamente como Waguinho, morreu aos 61 anos neste sábado (31), após passar mal em casa. Ele chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou tentativas de reanimação, mas não resistiu.





Wagner havia passado por uma cirurgia em razão de problemas cardíacos há cerca de três meses e precisou se afastar do trabalho. A causa da morte ainda não foi confirmada.





Na TV Gazeta desde 1997, o cinegrafista registrou histórias e acontecimentos importantes do Espírito Santo. Ao longo dessa trajetória, também ajudou colegas que davam os primeiros passos na profissão.





O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, conheceu Waguinho há 25 anos, quando ingressou na empresa, ainda no rádio. Depois, os dois passaram a trabalhar na televisão, onde Wagner foi seu primeiro cinegrafista.