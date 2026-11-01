Como a falta de perspectiva de futuro alimenta protestos de jovens na Europa

Milhares participaram de manifestações em Roma e Florença, na Itália. m Madri, na Espanha, um acampamento de barracas ocupa uma praça no centro da cidade desde o fim de setembro. Em Lisboa, capital portuguesa, dezenas de milhares de pessoas, a maioria jovens, participaram de uma marcha no início deste mês. Em Bruxelas, capital belga, a polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água contra manifestantes depois que jovens vestidos de preto, com o rosto coberto para esconder a identidade, atiraram pedras e rojões contra os policiais. Na Albânia, manifestantes que denunciam corrupção no governo exigem a renúncia do primeiro-ministro Edi Rama, que está no poder há 13 anos.