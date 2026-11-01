Capixaba Richarlison anuncia segunda gravidez da esposa; veja fotos

O atacante capixaba Richarlison, do Tottenham, anunciou neste domingo que será pai pela segunda vez. O jogador e a esposa, Amanda Araújo, compartilharam a novidade nas redes sociais. O casal já tem Richarlison Jr., de 1 ano, e celebrou a chegada de mais um integrante à família com a mensagem: “Agora somos 4 ❤️”.
Amanda também comemorou a nova gestação nas redes sociais. A notícia chega em um momento de incerteza na carreira do atacante, que enfrenta dificuldades para ter espaço no Tottenham na temporada 2026/27.
Nascido em Nova Venécia, no Espírito Santo, Richarlison tem 29 anos e defende o clube inglês desde 2022, quando foi contratado após passagem pelo Everton. O brasileiro vive, porém, uma situação complicada no início da atual temporada.