AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Capixaba Richarlison anuncia segunda gravidez da esposa; veja fotos
Futebol

Capixaba Richarlison anuncia segunda gravidez da esposa; veja fotos

Jogador e Amanda Araújo já são pais de Richarlison Jr.

Publicado em 01 de Novembro de 2026 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2026 às 14:23
Capixaba Richarlison anuncia segunda gravidez da esposa
Capixaba Richarlison anuncia segunda gravidez da esposa Reprodução/Instagram

O atacante capixaba Richarlison, do Tottenham, anunciou neste domingo que será pai pela segunda vez. O jogador e a esposa, Amanda Araújo, compartilharam a novidade nas redes sociais. O casal já tem Richarlison Jr., de 1 ano, e celebrou a chegada de mais um integrante à família com a mensagem: “Agora somos 4 ❤️”.


Amanda também comemorou a nova gestação nas redes sociais. A notícia chega em um momento de incerteza na carreira do atacante, que enfrenta dificuldades para ter espaço no Tottenham na temporada 2026/27.


Nascido em Nova Venécia, no Espírito Santo, Richarlison tem 29 anos e defende o clube inglês desde 2022, quando foi contratado após passagem pelo Everton. O brasileiro vive, porém, uma situação complicada no início da atual temporada.

Capixaba Richarlison anuncia segunda gravidez da esposa
Capixaba Richarlison anuncia segunda gravidez da esposa Reprodução/Instagram
Capixaba Richarlison anuncia segunda gravidez da esposa
Capixaba Richarlison anuncia segunda gravidez da esposa Reprodução/Instagram
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ao todo, 48 cidades capixabas receberam alerta amarelo de chuvas intensas neste domingo (1º)
Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para 48 cidades do ES; veja lista
Mulher é morta pelo companheiro em Colatina
Mulher é morta a facadas no meio da rua pelo companheiro em Colatina
Movimento Partiu Leitura tem como objetivo a partilha de livros em espaços públicos
O que um país perde quando deixa de ler?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.