Mulher é atropelada por bike elétrica em ciclovia na Praia da Costa

Uma mulher, que não teve a idade informada, foi atropelada por uma bicicleta elétrica em meio à ciclovia no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, neste domingo (1º). Ela ficou ferida na cabeça e precisou ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) até um hospital em Vitória.





De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, testemunhas relataram que a mulher estava na calçada da orla e, ao se dirigir a um local de travessia, para chegar até o outro lado da Avenida Estudante José Júlio de Souza, parou no meio da ciclovia para observar o fluxo de veículos.





Nesse momento, ela viu que uma bicicleta elétrica estava indo em sua direção, então deu um passo para trás. O problema é que outra bike estava seguindo no sentido contrário, também na ciclovia, e atingiu a mulher.





Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. Em imagem que circulou pelas redes sociais, é possível notar grande concentração de pessoas no local após o acidente (veja acima). A Polícia Civil foi questionada pela reportagem de A Gazeta, mas disse que não foi acionada para o caso.