Escola promove manhã de autocuidado em Vitória; veja fotos

A Escola Americana de Vitória promoveu o EAV Wellbeing Morning, uma manhã dedicada à saúde mental, ao bem-estar e ao autocuidado. Realizado no Campus Aeroporto, o encontro reuniu conversas sobre acolhimento e cuidado pessoal, conduzidas por Mariana Azevedo, Carolina Neves e Rayane Veloso.





A programação também contou com uma aula de yoga ministrada pela professora Renata Ferreira e ativações voltadas ao relaxamento e ao cuidado pessoal, como massagens, reforçando a proposta de reservar um tempo na rotina para olhar para si e cuidar da própria saúde.