Escola promove manhã de autocuidado em Vitória; veja fotos

A Escola Americana de Vitória promoveu o EAV Wellbeing Morning, uma manhã dedicada à saúde mental, ao bem-estar e ao autocuidado. Realizado no Campus Aeroporto, o encontro reuniu conversas sobre acolhimento e cuidado pessoal, conduzidas por Mariana Azevedo, Carolina Neves e Rayane Veloso.
A programação também contou com uma aula de yoga ministrada pela professora Renata Ferreira e ativações voltadas ao relaxamento e ao cuidado pessoal, como massagens, reforçando a proposta de reservar um tempo na rotina para olhar para si e cuidar da própria saúde.
Em Pancas
Vem aí o Pancas Sky Fest
Reconhecida como a Capital Estadual dos Esportes Radicais, a cidade de Pancas se prepara para receber uma nova experiência no calendário de eventos do município: o Pancas Sky Fest, que será realizado de 20 a 22 de novembro, tendo como cenário uma das paisagens mais exuberantes do Espírito Santo. O encontro reunir&aa cute; cerca de 30 pilotos de paramotor de diferentes localidades — incluindo Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina — para uma experiência de voo em meio aos gigantes de pedra conhecidos como “Pontões Capixabas”. Um dos pontos altos da programação será a apresentação de um espetáculo aéreo com três paramotores e um paratrike, combinando voo e efeitos pirotécnicos. O evento foi idealizado como uma experiência turística que reúne esportes de aventura, praça de alimentação e shows musicais. Na sexta (20), estão confirmadas as apresentações do cantor Igor Silverol e banda e da banda Sonorapan. No sábado (21), a trilha sonora ficará por conta de Robson de Oliveira e banda e da banda No Class.
Nos EUA
Capixabas na Nasa
Vinte alunos do Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education, participaram da Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia no Centro para Educação Espacial, na área do Kennedy Space Center, localizado na região do Space Coast (NASA). A coordenadora de Programas Internacionais da escola, Lorena Rassele Croce, relata que os estudantes estão vivendo uma imersão completa de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.
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