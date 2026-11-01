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Renata Rasseli

Escola promove manhã de autocuidado em Vitória; veja fotos

A Escola Americana de Vitória promoveu o EAV Wellbeing Morning, uma manhã dedicada à saúde mental, ao bem-estar e ao autocuidado.

Publicado em 01 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

01 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Mariana Azevedo, Rayane Veloso e Carolina Neves
Mariana Azevedo, Rayane Veloso e Carolina Neves Cimar Barbosa

A Escola Americana de Vitória promoveu  o EAV Wellbeing Morning, uma manhã dedicada à saúde mental, ao bem-estar e ao autocuidado. Realizado no Campus Aeroporto, o encontro reuniu conversas sobre acolhimento e cuidado pessoal, conduzidas por Mariana Azevedo, Carolina Neves e Rayane Veloso. 


A programação também contou com uma aula de yoga ministrada pela professora Renata Ferreira e ativações voltadas ao relaxamento e ao cuidado pessoal, como massagens, reforçando a proposta de reservar um tempo na rotina para olhar para si e cuidar da própria saúde.

Curso
Thaís Fiorote, Ricardo Silveira, Irany Fonseca, Thaise Arpini
Thaís Fiorote,o maquiador e biomédico Ricardo Silveira, Irany Fonseca e Thaise Arpini: curso de automaquiagem na Serra Design.  Divulgação

Em Pancas

Vem aí o Pancas Sky Fest

Reconhecida como a Capital Estadual dos Esportes Radicais, a cidade de Pancas se prepara para receber uma nova experiência no calendário de eventos do município: o Pancas Sky Fest, que será realizado de 20 a 22 de novembro, tendo como cenário uma das paisagens mais exuberantes do Espírito Santo. O encontro reunir&aa cute; cerca de 30 pilotos de paramotor de diferentes localidades incluindo Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina para uma experiência de voo em meio aos gigantes de pedra conhecidos como “Pontões Capixabas”. Um dos pontos altos da programação será a apresentação de um espetáculo aéreo com três paramotores e um paratrike, combinando voo e efeitos pirotécnicos. O evento foi idealizado como uma experiência turística que reúne esportes de aventura, praça de alimentação e shows musicais. Na sexta (20), estão confirmadas as apresentações do cantor Igor Silverol e banda e da banda Sonorapan. No sábado (21), a trilha sonora ficará por conta de Robson de Oliveira e banda e da banda No Class.

Jantar 
A jornalista da Rede Gazeta, Dani Carla, madrinha da 9ª edição do Projeto Você é Única, ao lado do empresário e idealizador Dirceu Paigel.
O empresário Dirceu Paigel, idealizador do projeto Você é Única, promoveu o 11º Jantar Rosa, no Restaurante Camarada Camarão, no Shopping Vitória. O evento reuniu convidados, imprensa, pacientes que participaram do ensaio fotográfico “Você é Única”, e as madrinhas da exposição, as jornalistas Manoela Machado e Dani Carla e as médicas oncologistas Mayra Herculano e Cintia Givigi. Foi uma noite leve e descontraída para celebrar a vida.Na foto: Dani Carla, madrinha da 9ª edição do Projeto Você é Única, ao lado do empresário e idealizador Dirceu Paigel. Tatiana Pezzin

Nos EUA

Capixabas na Nasa
Capixabas na Nasa Divulgação

Capixabas na Nasa

Vinte alunos do Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education, participaram  da Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia no Centro para Educação Espacial, na área do Kennedy Space Center, localizado na região do Space Coast (NASA). A coordenadora de Programas Internacionais da escola, Lorena Rassele Croce, relata que os estudantes estão vivendo uma imersão completa de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Na Coreia do Sul
A Dra. Denise Espíndola está na Coreia do Sul para conhecer as novidades e os avanços da estética mundial. Durante a viagem, visitou a GCIS e posou ao lado de Ricardo Vianna e Renata Marques, CEOs da Rennova.
A Dra. Denise Espíndola está na Coreia do Sul para conhecer as novidades e os avanços da estética mundial. Durante a viagem, visitou a GCIS e posou ao lado de Ricardo Vianna e Renata Marques, CEOs da Rennova. Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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