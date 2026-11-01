Chegou a hora de fazer uma pausa

Nestes anos todos, desde a primeira vez, em 2004, muita água correu por baixo desta ponte: a beleza das coisas simples; o peso do que não tem conserto; travessias, estradas e atalhos; chegadas, estadas e partidas; as pessoas que morrem na gente, mesmo que continuem vivinhas da silva; casa, IPTU e cobogó.



Houve um museu inteiro dedicado aos fracassos que passam; o tempo dos bichos; avessos, desvios, curvas e réguas. Houve as estatísticas que deixaram o noticiário da TV para se sentar no sofá, bem do nosso lado; e também a lição, antiga e certeira, dos que podem tudo, mas nem tudo lhes convém. Houve o dia em que sonhei ser amiga de Joan Didion e os amigos que, de fato, fiz.





Houve tempo, curas, tanta coisa...



Escrever e ser lido é mágico. Obrigada por isso e por tudo o que cabe dentro. Nos vemos numa próxima parada.