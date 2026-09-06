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Ana Laura Nahas

Ver a vida como um equilíbrio de coisas pequenas é sutileza em estado bruto

Ao contrário do barulho e de certos excessos, que roubam a brisa e pesam o clima, as coisas levemente sugeridas guardam informações preciosas

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 04:30

Públicado em 

06 set 2026 às 04:30
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas Ana Laura Nahas

O sutil pode morar em diferentes lugares, até nos que a gente nem lembra que existem. Às vezes ele habita o silêncio que antecede a resposta, o respiro antes da decisão, no descanso que ajuda a voltar pra gente mesmo. 


Em outras, ocupa um espaço modesto, quase despercebido, mas que faz toda a diferença entre o encontro e o desencontro, entre a presença e a distância, entre a calmaria e a dor.

As sutilezas podem estar na conversa de um dia difícil, no jeito de ver a vida com mais ou menos confiança, num gesto, numa palavra, numa canção, num toque, numa lembrança que suaviza tudo. Elas podem estar na escolha entre ficar ou pegar a estrada, no modo como nos relacionamos, na forma como distribuímos e recebemos afeto, na maneira como escolhemos nos colocar no mundo ou nos recolher.

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Ao contrário do barulho e de certos excessos, que roubam a brisa e pesam o clima, as coisas levemente sugeridas guardam informações preciosas. Nem sempre é fácil captá-las num mundo que celebra a performance e despreza a poesia, no corre da vida, no dinheiro que falta, nas saudades de sábado, no meio do trânsito.

O engarrafamento, aliás, é o contrário da sutileza. As informações desencontradas que circulam à boca miúda também. A maldade é o contrário da sutileza. Uma noite mal dormida também. A ambição desmedida é o contrário da sutileza. Certas notícias que chegam de longe e as tramas da má política, então, nem se fala.

Faz bem escapar deles sempre que possível e, em troca, dar atenção aos detalhes que passam batido, ao olhar que diz mais que as palavras, às ausências que escancaram os desejos implícitos. Faz bem ver o sentido daquela presença discreta, o significado daquele sorriso levinho, o tom da voz numa ou noutra ocasião.

A habilidade de dançar com o tempo e de ser firme sem perder a ternura é sutileza em estado bruto. A capacidade de ouvir de verdade e de se colocar com equilíbrio em especial nas discordâncias também. Seguir adiante apesar dos tropeços é sutileza em estado bruto. Ver a vida como um equilíbrio de coisas pequenas, então, nem se fala.

Ana Laura Nahas

Ana Laura Nahas Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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