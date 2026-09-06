Ver a vida como um equilíbrio de coisas pequenas é sutileza em estado bruto

O sutil pode morar em diferentes lugares, até nos que a gente nem lembra que existem. Às vezes ele habita o silêncio que antecede a resposta, o respiro antes da decisão, no descanso que ajuda a voltar pra gente mesmo.





Em outras, ocupa um espaço modesto, quase despercebido, mas que faz toda a diferença entre o encontro e o desencontro, entre a presença e a distância, entre a calmaria e a dor.



As sutilezas podem estar na conversa de um dia difícil, no jeito de ver a vida com mais ou menos confiança, num gesto, numa palavra, numa canção, num toque, numa lembrança que suaviza tudo. Elas podem estar na escolha entre ficar ou pegar a estrada, no modo como nos relacionamos, na forma como distribuímos e recebemos afeto, na maneira como escolhemos nos colocar no mundo ou nos recolher.

