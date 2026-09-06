Ver a vida como um equilíbrio de coisas pequenas é sutileza em estado bruto

O sutil pode morar em diferentes lugares, até nos que a gente nem lembra que existem. Às vezes ele habita o silêncio que antecede a resposta, o respiro antes da decisão, no descanso que ajuda a voltar pra gente mesmo.
Em outras, ocupa um espaço modesto, quase despercebido, mas que faz toda a diferença entre o encontro e o desencontro, entre a presença e a distância, entre a calmaria e a dor.
As sutilezas podem estar na conversa de um dia difícil, no jeito de ver a vida com mais ou menos confiança, num gesto, numa palavra, numa canção, num toque, numa lembrança que suaviza tudo. Elas podem estar na escolha entre ficar ou pegar a estrada, no modo como nos relacionamos, na forma como distribuímos e recebemos afeto, na maneira como escolhemos nos colocar no mundo ou nos recolher.
As sutilezas podem estar aqui ou aí, agora mesmo.
Ao contrário do barulho e de certos excessos, que roubam a brisa e pesam o clima, as coisas levemente sugeridas guardam informações preciosas. Nem sempre é fácil captá-las num mundo que celebra a performance e despreza a poesia, no corre da vida, no dinheiro que falta, nas saudades de sábado, no meio do trânsito.
O engarrafamento, aliás, é o contrário da sutileza. As informações desencontradas que circulam à boca miúda também. A maldade é o contrário da sutileza. Uma noite mal dormida também. A ambição desmedida é o contrário da sutileza. Certas notícias que chegam de longe e as tramas da má política, então, nem se fala.
Faz bem escapar deles sempre que possível e, em troca, dar atenção aos detalhes que passam batido, ao olhar que diz mais que as palavras, às ausências que escancaram os desejos implícitos. Faz bem ver o sentido daquela presença discreta, o significado daquele sorriso levinho, o tom da voz numa ou noutra ocasião.
A habilidade de dançar com o tempo e de ser firme sem perder a ternura é sutileza em estado bruto. A capacidade de ouvir de verdade e de se colocar com equilíbrio em especial nas discordâncias também. Seguir adiante apesar dos tropeços é sutileza em estado bruto. Ver a vida como um equilíbrio de coisas pequenas, então, nem se fala.