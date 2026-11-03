Cidades do ES na Bacia do Rio Doce vão contar com 16 novas viaturas dos Bombeiros

Cidades do Espírito Santo que integram a Bacia do Rio Doce vão contar com 16 novas viaturas do Corpo de Bombeiros. Os veículos serão utilizados no atendimento a emergências em municípios impactados pela lama do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais.
O investimento de R$ 18,9 milhões na compra das viaturas foi realizado com recursos da Secretaria de Estado da Recuperação do Rio Doce (Serd), que repassou o valor ao Corpo de Bombeiros por meio de um termo de cooperação. A entrega dos veículos e equipamentos ocorreu na sede da corporação, na Enseada do Suá, em Vitória.
A frota é composta por quatro caminhões Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS), quatro caminhões Auto Tanque (AT) e oito viaturas Auto Resgate (AR). Os equipamentos serão utilizados em ações de salvamento, resgate, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios e suporte durante os períodos de cheia do Rio Doce.
A atuação está prevista para Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Aracruz e regiões próximas. Os veículos vão reforçar a estrutura da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar, em Linhares; da 3ª Companhia Independente, que atende Colatina e Baixo Guandu; da 2ª Companhia Independente, em Aracruz; e do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd).
O comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre Cerqueira, destacou a importância do investimento para a continuidade do trabalho de reaparelhamento das forças de segurança.
As novas viaturas darão às nossas equipes ainda mais capacidade para responder aos acionamentos, combater incêndios e prestar atendimento em ocorrências com vítimas, de forma célere e eficaz.
Alexandre Cerqueira, comandante-geral do CBMES
Já o secretário de Recuperação do Rio Doce, Neomar Pezzin, afirma que a entrega integra um conjunto de ações desenvolvidas pelo governo estadual nos municípios atingidos pelo desastre de Mariana. Criada em dezembro de 2024, a Serd também atua em projetos de saneamento, recuperação ambiental, infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico nas comunidades da região.