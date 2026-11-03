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Reforço

Cidades do ES na Bacia do Rio Doce vão contar com 16 novas viaturas dos Bombeiros

Veículos serão destinados ao atendimento de casos de emergência em municípios atingidos pela lama do desastre de Mariana

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 19:08

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

03 nov 2026 às 19:08
Governo do Estado adquire 16 novas viaturas para atuar em emergências na Bacia do Rio Doce
As 16 novas viaturas foram entregues para atuar em emergências na região da Bacia do Rio Doce Divulgação

Cidades do Espírito Santo que integram a Bacia do Rio Doce vão contar com 16 novas viaturas do Corpo de BombeirosOs veículos serão utilizados no atendimento a emergências em municípios impactados pela lama do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. 


O investimento de R$ 18,9 milhões na compra das viaturas foi realizado com recursos da Secretaria de Estado da Recuperação do Rio Doce (Serd), que repassou o valor ao Corpo de Bombeiros por meio de um termo de cooperação. A entrega dos veículos e equipamentos ocorreu na sede da corporação, na Enseada do Suá, em Vitória.


A frota é composta por quatro caminhões Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS), quatro caminhões Auto Tanque (AT) e oito viaturas Auto Resgate (AR). Os equipamentos serão utilizados em ações de salvamento, resgate, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios e suporte durante os períodos de cheia do Rio Doce.


A atuação está prevista para Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Aracruz e regiões próximas. Os veículos vão reforçar a estrutura da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar, em Linhares; da 3ª Companhia Independente, que atende Colatina e Baixo Guandu; da 2ª Companhia Independente, em Aracruz; e do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd).

O comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre Cerqueira, destacou a importância do investimento para a continuidade do trabalho de reaparelhamento das forças de segurança.

As novas viaturas darão às nossas equipes ainda mais capacidade para responder aos acionamentos, combater incêndios e prestar atendimento em ocorrências com vítimas, de forma célere e eficaz.

Alexandre Cerqueira, comandante-geral do CBMES

Já o secretário de Recuperação do Rio Doce, Neomar Pezzin, afirma que a entrega integra um conjunto de ações desenvolvidas pelo governo estadual nos municípios atingidos pelo desastre de Mariana. Criada em dezembro de 2024, a Serd também atua em projetos de saneamento, recuperação ambiental, infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico nas comunidades da região.

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