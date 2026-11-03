Cidades do ES na Bacia do Rio Doce vão contar com 16 novas viaturas dos Bombeiros

Cidades do Espírito Santo que integram a Bacia do Rio Doce vão contar com 16 novas viaturas do Corpo de Bombeiros. Os veículos serão utilizados no atendimento a emergências em municípios impactados pela lama do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais.





O investimento de R$ 18,9 milhões na compra das viaturas foi realizado com recursos da Secretaria de Estado da Recuperação do Rio Doce (Serd), que repassou o valor ao Corpo de Bombeiros por meio de um termo de cooperação. A entrega dos veículos e equipamentos ocorreu na sede da corporação, na Enseada do Suá, em Vitória.





A frota é composta por quatro caminhões Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS), quatro caminhões Auto Tanque (AT) e oito viaturas Auto Resgate (AR). Os equipamentos serão utilizados em ações de salvamento, resgate, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios e suporte durante os períodos de cheia do Rio Doce.





A atuação está prevista para Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Aracruz e regiões próximas. Os veículos vão reforçar a estrutura da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar, em Linhares; da 3ª Companhia Independente, que atende Colatina e Baixo Guandu; da 2ª Companhia Independente, em Aracruz; e do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd).