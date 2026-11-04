Não deixe de encostar a barriga no balcão

Nada mata o que veio antes! Nenhuma tecnologia nova mata as antigas. O cinema não matou o teatro, a televisão não matou o cinema, nem o rádio etc. A internet não matou as operações artesanais e pessoais de contato entre nós, seres humanos. A Inteligência Artificial não matou nossa iniciativa. Pelo contrário: precisamos cada vez mais das nossas fagulhas criativas, de novas ideias para usar a IA com mais produtividade.





Não adianta esperar que ela faça tudo sozinha, sem nossa intervenção, sem os prompts que nós mesmos criamos. Prompt nada mais é do que nossa capacidade e nosso compromisso de comandar as ações e as iniciativas.





E, como uma coisa não mata a outra, é hora de falar de algo que não morreu. Está mais vivo do que nunca. Mais importante do que nunca, no meio dessa poeira digital.





Para quem constrói, gerencia e desenvolve marcas, saiba que observar o mercado apenas a partir do nosso escritório e da nossa mesa de trabalho é um grande perigo!





E é por isso que não me esqueço dos ensinamentos de grandes mestres. O primeiro que me vem à mente é Louis V. Gerstner. Ele dizia exatamente isto: o mundo visto apenas de nossas torres envidraçadas ou das telas à nossa frente é imaginário e parcial.





Se, em sua rotina, você não “encostar a barriga no balcão”, ficará faltando algo essencial para compreender o que pensam e sentem as pessoas de carne e osso aí fora. Encostar a barriga no balcão, lógico, é apenas uma metáfora: um movimento que nos aproxima do contato real, analógico, com o mercado; um ato de pura empatia, de se colocar no lugar do outro.