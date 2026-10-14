O ESG e a vida das marcas

Este é um tema que entrou nas principais preocupações de empresas em todo o mundo. Como ele se relaciona com branding e gestão de marcas?





O ESG está sendo perseguido em muitas organizações. Principalmente nas mais estruturadas, nas que sabem da importância dos seus compromissos com a sociedade.

Afinal, o que são as iniciais ESG?





Trata-se de um conjunto de critérios e boas práticas adotados por empresas para medir, gerenciar e demonstrar o seu compromisso com a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade ética, indo muito além da simples busca pelo lucro financeiro por si só.





E é de Environment (meio ambiente). Tem a ver com o compromisso das organizações com a natureza, com questões ambientais, com o nosso planeta — aliás, o único que temos.





S é de Social. Envolve a relação da empresa com as pessoas, tanto no ambiente interno quanto na comunidade ao redor. Coisas com as quais as empresas precisam se preocupar cada vez mais. Que coisas são essas? Direitos humanos e leis trabalhistas; diversidade, equidade e inclusão; saúde e segurança no trabalho; bem-estar dos colaboradores e engajamento ou apoio a comunidades locais. Vejam a importância do que está em jogo.





G é de Governança. Diz respeito aos sistemas, regras e processos pelos quais a empresa é dirigida, administrada e controlada. Tem tudo a ver com ética e transparência nos negócios, conformidade legal, combate à corrupção e ao suborno, diversidade e independência do Conselho de Administração e remuneração justa de executivos vinculada a metas sustentáveis.