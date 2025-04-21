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Sociedade

ESG é sobre você: o futuro das empresas começa com as suas escolhas

O que realmente importa é o impacto disso na sua vida. Menos poluição, mais qualidade de vida, empregos mais justos, preços mais transparentes e cidades mais humanas

Publicado em 21 de Abril de 2025 às 02:00

Públicado em 

21 abr 2025 às 02:00
Marco Bravo

Colunista

Marco Bravo

Você já ouviu falar em ESG? Talvez sim, talvez não — mas pode ter certeza: ele já está influenciando desde os produtos que você consome até o futuro da sua cidade. A sigla vem do inglês "Environmental, Social and Governance"; em português, "Ambiental, Social e Governança". E o que isso significa? Que empresas agora são avaliadas por como cuidam do meio ambiente, das pessoas e da ética na sua gestão.
No E, falamos de ações contra as mudanças climáticas, uso consciente da água, reflorestamento e proteção da biodiversidade. O S envolve diversidade, inclusão, trabalho digno e impacto social positivo. Já o G diz respeito à transparência, combate à corrupção e boas práticas administrativas. Empresas que adotam ESG não pensam só em lucro, pensam em legado.
No mundo, o ESG já é critério decisivo para investimentos e parcerias. Na Europa, há exigência de relatórios ambientais rigorosos. Nos Estados Unidos e Ásia, cresce a pressão por responsabilidade corporativa. E no Brasil, empresas e bancos passaram a condicionar crédito, reputação e competitividade a práticas sustentáveis.

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Aqui no Espírito Santo, o movimento avança. Diversas empresas estão assumindo metas de neutralização de carbono, investimentos sociais e práticas éticas. Municípios da Grande Vitória e do interior começam a implantar planos de arborização, adaptação climática e paisagismo sustentável. O ESG já é realidade e ainda tem muito a crescer.
Mas o que realmente importa é o impacto disso na sua vida. Menos poluição, mais qualidade de vida, empregos mais justos, preços mais transparentes e cidades mais humanas. ESG só faz sentido se melhorar a vida das pessoas, inclusive a sua.
sustentabilidade; ESG; meio ambiente
ESG Crédito: Freepik
E agora, leitor, vem a pergunta: você está prestando atenção no que está por trás das marcas que consome?
Você escolhe empresas que respeitam o planeta e as pessoas ou apenas as mais baratas?
Você apoia negócios locais sustentáveis?
Você cobra políticas públicas responsáveis?
Porque ESG não é só das empresas. É de todos nós. É sobre o futuro que a gente quer construir — juntos.

Marco Bravo

Biologo, mestre em Gestao Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da radio CBN Vitoria

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Meio Ambiente Transparência Governança ESG Atitude Sustentável
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