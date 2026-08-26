A potência das marcas: um novo pacto

O branding é uma forma de organizar e dinamizar todas as manifestações da marca em seu mercado, não apenas sua expressão gráfica — algo que, infelizmente, alguns ainda entendem como a sua função central.





Ele nasceu para alimentar o poder competitivo das marcas, gerar mais rentabilidade, valor e conferir maior estabilidade nas relações da marca com seus públicos. Ou seja, é uma ferramenta criada para habitar o território eminentemente mercadológico.





Porém, pouco a pouco, ele assumiu um papel complementar na vida das organizações: o de infundir orgulho motivacional. Em outras palavras, fazer com que o “crachá” carregado junto ao peito tenha mais “peso”. Mais adiante, se aliou a uma nova empreitada ao tornar-se agente na construção e representação do propósito da empresa.





Gravitando entre o espaço mercadológico e as relações da marca com seus stakeholders, o branding continua sendo uma ferramenta para alimentar os resultados das organizações, fortalecer a presença da marca frente a seus concorrentes e estimular a preferência dos consumidores. Mas sua influência não para aí.





No limiar dessa nova cultura nascente da economia, de um capitalismo cada vez menos desalmado e de ambientes corporativos com compromissos que não se resumem à mera geração de lucros, o branding promete ser muito mais do que foi até hoje.





A rigor, ele é um processo que sempre começa no “chão de fábrica” e se completa, quando bem conduzido e com impacto positivo, no que está além do mercado, isto é, na sociedade.





É no florescer desse novo ambiente corporativo que faz sentido falar da potência da marca como um laço que se estende além do mercado e envolve um pacto com a sociedade.





Nessa realidade, só resta um espaço digno e útil para o branding: ser um obediente aliado dessa cultura, acompanhando os passos que as questões ambientais, sociais e éticas propõem.





Como fiel escudeiro delas, acho muito provável que o branding perca um pouco do seu protagonismo individual e um certo estrelismo, e seja obrigado a se integrar a estratégias corporativas mais amplas.







