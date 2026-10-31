População usa WhatsApp para denunciar fios que emporcalham cidade no ES

A população de Colatina está usando o WhatsApp para ajudar na limpeza visual da cidade. Criado pela prefeitura, o serviço Disque-Fios, disponível pelo WhatsApp (27) 99771-5338, está recebendo denúncias de abandono de fios e cabos inativos em postes, calçadas e outras vias públicas.





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E está dando certo. Nos últimos sete meses, seis toneladas de fios sem utilização já foram retiradas das ruas de Colatina em uma força-tarefa que reúne a prefeitura, o Ministério Público, a Empresa Luz e Força Santa Maria e operadoras de telecomunicações.





O trabalho, resultado das denúncias da população e do trabalho regular dos órgãos públicos, contribui para a limpeza, organização e conservação da cidade, com a retirada de cabos abandonados e instalações irregulares que comprometem a segurança e prejudicam a paisagem urbana.