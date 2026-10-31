População usa WhatsApp para denunciar fios que emporcalham cidade no ES

A população de Colatina está usando o WhatsApp para ajudar na limpeza visual da cidade. Criado pela prefeitura, o serviço Disque-Fios, disponível pelo WhatsApp (27) 99771-5338, está recebendo denúncias de abandono de fios e cabos inativos em postes, calçadas e outras vias públicas.
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E está dando certo. Nos últimos sete meses, seis toneladas de fios sem utilização já foram retiradas das ruas de Colatina em uma força-tarefa que reúne a prefeitura, o Ministério Público, a Empresa Luz e Força Santa Maria e operadoras de telecomunicações.
O trabalho, resultado das denúncias da população e do trabalho regular dos órgãos públicos, contribui para a limpeza, organização e conservação da cidade, com a retirada de cabos abandonados e instalações irregulares que comprometem a segurança e prejudicam a paisagem urbana.
O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Estêvão Bravin, explica que a primeira operação foi realizada em março de 2026, após uma série de reuniões para identificar as empresas que atuam no município e estabelecer os procedimentos para a regularização da fiação.
O trabalho é realizado em duas frentes. A primeira é formada por operações conjuntas, realizadas a cada 15 dias, aos domingos, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma). Essas ações já contemplaram toda a extensão da Avenida Presidente Kennedy, passando pelos bairros Olívio Zanotelli, Santa Terezinha, MarisMênia, Vila Lenira, Vila Nova, Esplanada e Centro.
A segunda frente consiste em atendimentos pontuais durante a semana, a partir de situações identificadas pelas equipes ou comunicadas pela população. Nessa modalidade, os trabalhos já chegaram aos bairros Maria das Graças, Honório Fraga e Novo Horizonte.
O serviço vai além da retirada de fios caídos. Também contempla cabos pendurados, abandonados, sem identificação e sem utilização, contribuindo para a redução da poluição visual e dos riscos de acidentes.
Para solicitar atendimento pelo WhatsApp, basta enviar uma foto da situação, o endereço e um ponto de referência. As solicitações são recebidas pela Seduma e encaminhadas à Empresa Luz e Força Santa Maria, responsável pela avaliação técnica dos riscos e definição das prioridades de atendimento.
Os fios recolhidos são armazenados em área separada no aterro municipal, enquanto são avaliadas as possibilidades de destinação e reciclagem do material.