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Leonel Ximenes

População usa WhatsApp para denunciar fios que emporcalham cidade no ES

Nos últimos sete meses, seis toneladas de material sem utilização já foram retiradas das ruas

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

31 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Operário remove cabos e fios inativos de poste em Colatina
Operário remove cabos e fios inativos de poste em Colatina Prefeitura de Colatina

A população de Colatina está usando o WhatsApp para ajudar na limpeza visual da cidade. Criado pela prefeitura, o serviço Disque-Fios, disponível pelo WhatsApp (27) 99771-5338, está recebendo denúncias de abandono de fios e cabos inativos em postes, calçadas e outras vias públicas.


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E está dando certo. Nos últimos sete meses, seis toneladas de fios sem utilização já foram retiradas das ruas de Colatina em uma força-tarefa que reúne a prefeitura, o Ministério Público, a Empresa Luz e Força Santa Maria e operadoras de telecomunicações. 


O trabalho, resultado das denúncias da população e do trabalho regular dos órgãos públicos, contribui para a limpeza, organização e conservação da cidade, com a retirada de cabos abandonados e instalações irregulares que comprometem a segurança e prejudicam a paisagem urbana.

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O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Estêvão Bravin, explica que a primeira operação foi realizada em março de 2026, após uma série de reuniões para identificar as empresas que atuam no município e estabelecer os procedimentos para a regularização da fiação.

COMO É A LIMPEZA

O trabalho é realizado em duas frentes. A primeira é formada por operações conjuntas, realizadas a cada 15 dias, aos domingos, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma). Essas ações já contemplaram toda a extensão da Avenida Presidente Kennedy, passando pelos bairros Olívio Zanotelli, Santa Terezinha, MarisMênia, Vila Lenira, Vila Nova, Esplanada e Centro.


A segunda frente consiste em atendimentos pontuais durante a semana, a partir de situações identificadas pelas equipes ou comunicadas pela população. Nessa modalidade, os trabalhos já chegaram aos bairros Maria das Graças, Honório Fraga e Novo Horizonte.

Os fios recolhidos são armazenados em área separada no aterro municipal Prefeitura de Colatina

O serviço vai além da retirada de fios caídos. Também contempla cabos pendurados, abandonados, sem identificação e sem utilização, contribuindo para a redução da poluição visual e dos riscos de acidentes.


 Para solicitar atendimento pelo WhatsApp, basta enviar uma foto da situação, o endereço e um ponto de referência. As solicitações são recebidas pela Seduma e encaminhadas à Empresa Luz e Força Santa Maria, responsável pela avaliação técnica dos riscos e definição das prioridades de atendimento.


Os fios recolhidos são armazenados em área separada no aterro municipal, enquanto são avaliadas as possibilidades de destinação e reciclagem do material.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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