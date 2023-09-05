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Leonel Ximenes

Os fios que conduzem perigo, caos e feiura para o ES

Incêndio ocorrido em um poste na Praia do Suá, em Vitória, evidencia a situação caótica das cidades capixabas, que ainda convivem com fiação elétrica e cabos expostos de forma perigosa e agressiva à paisagem

Públicado em 

05 set 2023 às 17:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O poste incendiado na Praia do Suá; no último quadro (à direita), a situação de outro poste ao lado
O poste incendiado na Praia do Suá e os reparos na estrutura afetada; no último quadro (à direita), a situação do outro poste ao lado Crédito: Fotos do leitor
A tarde de segunda-feira (4) parecia tranquila pelos lados da tradicional Praia do Suá, mas uma explosão seguida de incêndio em um poste, em frente ao número 465 da Av. João Batista Parra, assustou pessoas no entorno e prejudicou o funcionamento de empresas e órgãos da administração pública próximos.
O incêndio ocorreu no emaranhado de fios e cabos que se engalfinham no poste, o que exigiu a pronta resposta de uma equipe do Corpo de Bombeiros para apagar o incêndio. Como resultado, o funcionamento de serviços do Banestes e a rotina administrativa da sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), de secretarias da Prefeitura de Vitória e da Prodest foram afetados.
Emaranhado de fios... Por que, em pleno século XXI, essas gambiarras autorizadas (autorizadas?) continuam a poluir o visual das cidades brasileiras e, pior que isso, ser um sinal visível de perigo de acidentes e transtornos, como ocorreu no bairro de Vitória?

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EDP, a maior concessionária de energia elétrica do Espírito Santo, aos quais a maioria dos postes são vinculados, alega que não tem nada a ver com o incidente. “A ocorrência foi registrada em cabos de telefonia, que pertencem e são de responsabilidade das empresas de telecomunicações”, diz em nota a concessionária.
Ainda segundo a EDP, o compartilhamento dos postes de energia elétrica pelas empresas de telecomunicações/internet é disciplinado por uma resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), “com o objetivo de redução dos custos aos usuários dos serviços”, pontua.
Pelo visto, não é por falta de legislação que o “caos aéreo” no ambiente urbano brasileiro continua a nos envergonhar. Sim, vergonha, porque até hoje não houve uma real mobilização, por parte do poder público e das concessionárias, para resolver esse problema.
O aterramento da fiação é uma providência que há muito devia ter sido adotada no país. No Espírito Santo também, lamentavelmente, muito pouco se fez para impedir que o visual das cidades capixabas seja emporcalhado com tantos fios e cabos expostos.

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“O tema do compartilhamento dos postes pelas empresas de telecomunicações/internet é uma pauta nacional, fez parte da Consulta Pública (073/21) aberta pela Aneel e Anatel, e o tema está em discussão entre os órgãos reguladores, visando aprimorar o processo de ocupação dos referidos postes pelas empresas de telecomunicações/internet em todo país”, acrescenta a EDP.
A concessionária diz também que notifica sistematicamente as empresas de telecomunicações/internet, com objetivo de melhorar e regularizar as condições da rede de telefonia compartilhada nos postes, bem como para a retirada de cabos rompidos, “minimizando o impacto das fiações e restabelecendo a ordenação da rede de telecomunicações/internet”.

INSEGURANÇA PÚBLICA AGRAVA O PROBLEMA

O caos nos postes, de acordo com a EDP, é agravado pelo ambiente de insegurança pública nas cidades. “A EDP atua ainda na retirada de cabos que oferecem risco à segurança da população, sempre que identificado pelas equipes. Importante frisar ainda que é observada a intensificação de furto de cabos de telecomunicações/internet, onde acabam ficando pontas e cabos soltos”, destaca.
Não devemos esperar mais. Passou da hora de governo do Estado, prefeituras, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e empresas e concessionárias de telecomunicações e energia elétrica se mobilizarem para discutirem a adoção de medidas estruturais e pontuais para que esse caos de fios amontoados em postes tenha um fim.
Que tenhamos energia suficiente para olhar para cima e suspirar: “Como é bonito o Espírito Santo! E ainda mais sem fios para atrapalhar!”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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