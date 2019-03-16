Um ano de consumo de 500 mil habitantes: o prejuízo dos "gatos"

Segundo a EDP, em 2014 as ligações clandestinas representavam perdas de 18% no sistema, índice que caiu para 11,15% no ano passado. Crédito: Divulgação

Os gatos estão miando menos, mas continuam ativos na rede de eletricidade. Segundo a EDP, em 2014 as ligações clandestinas representavam perdas de 18% no sistema, índice que caiu para 11,15% no ano passado. Mas os famosos “gatos” são equivalentes a um ano de consumo de energia numa cidade como Vila Velha, de meio milhão de habitantes.

Todos pagam

Prejuízo para a EDP, a concessionária de energia elétrica? Longe disso. O roubo na rede é rateado para todos os consumidores, que acabam pagando o prejuízo causado pelos desonestos.

DuarteTur

O presidente da Câmara de Marataízes, William de Souza Duarte (MDB), recebeu sozinho, nos últimos dois anos, quase R$ 35 mil em diárias. Foram 40 viagens para destinos não divulgados no Portal da Transparência da Câmara Municipal.

De cofre cheio

Em um único mês, o parlamentar chegou a receber R$ 8,8 mil em diárias, valor superior ao salário do vereador, que é de R$ 5.687,66.

Salvem os animais!

O deputado Lorenzo Pazolini afirmou, na CPI dos Maus-Tratos contra os Animais, que nos fins de semana o telefone 156 da Prefeitura de Vitória funciona bem para multar, mas não para salvar a vida dos bichos.

Inveja

Ontem choveu em Dubai, no meio do deserto.

A referência

O Aeroporto de Zurique, na Suíça, administrado pela mesma empresa que arrematou o Aeroporto de Vitória, foi eleito por 14 vezes o melhor da Europa. Tomara que mantenha o padrão de qualidade aqui.

Não faça assim

Ontem de manhã, na BR 262, em Campo Grande, Cariacica, uma mulher que dirigia um carro do Centro de Formação de Condutores (CFC) falava ao celular. É uma bela aula de como não proceder no trânsito.

Descansar cansa

De uma funcionária pública para um amigo durante o almoço da segunda-feira após o Carnaval: “Ainda é meio-dia e já estou cansada”. E o rapaz, espantado: “Mas você acaba de voltar de um descanso de nove dias!”

Não ao presídio

A comunidade da Glória, em Vila Velha, está se mobilizando para tentar impedir a reativação do presídio do bairro, anunciada pela Sejus.

Ninguém

Jornalista capixaba que está passeando em Lisboa clicou uma pichação num viaduto da capital portuguesa com uma mensagem bem oportuna: “Se todos derem-se às mãos, quem irá sacar armas?”.

Peitando a Câmara

O vereador Nelson Soares (PDT), mais conhecido como “Peito Liso”, apresentou projeto de lei para reduzir o número de vereadores em Domingos Martins: de 13 para nove.

Desperdício

A propósito: para que uma cidade tão pequena como Domingos Martins precisa de 13 vereadores?

Começou

Estão circulando em grupos de PMs pelo menos 17 memes com críticas ao governador Casagrande por causa da lei das promoções e dos salários, que eles consideram defasados.

Constatação

Cartório no Brasil é o único lugar que tem fila para fazer certidão de nascimento, atestado de óbito e casamento.

Que mundo é este?

Do psicanalista Ítalo Campos sobre a tragédia de Suzano, em São Paulo: “É a transformação de cenas de discriminação e violência em cenas espetaculosas promovidas por nossa sociedade do espetáculo. Diante da cegueira branca, da invisibilidade dos seres, resta promover uma grande tragédia e ter assim seu nome lembrado ou citado”.

Que mundo é este? 2

Aconteceu a mesma coisa no ataque às duas mesquitas muçulmanas na Nova Zelândia. O atentado foi transmitido ao vivo pelo próprio terrorista.

Até tu, Brunus?

O secretário estadual do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas, compartilhou nas redes sociais texto falso do padre Fábio de Melo sobre o massacre em Suzano.

Acabou a festa

A Prefeitura de Vila Velha vai desapropriar o velho e tradicional Chalé Motel, em Itapoã, para abrir a Rua Belo Horizonte.

Alô, suíços!