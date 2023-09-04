Incêndio em poste deixa imóveis temporariamente sem energia em Vitória

Um incêndio chamou a atenção de quem passava pela Praia do Suá, em Vitória, no início da tarde desta segunda-feira (04). Imagens enviadas ao site A Gazeta mostram uma fumaça densa no local (veja acima), e há relatos de falta de energia nas adjacências. O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência ainda está em andamento.

De acordo com populares, as chamas atingiram um poste em frente ao Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). O órgão informou, em nota, que não teve prejuízo material, e que o incêndio já foi controlado.