O governo não cabe em seu próprio orçamento

*Esta coluna foi feita com a colaboração de Bernardo Mucelini, advogado do Mendonça & Machado Advogados





“Enquanto se puder reduzir a despesa, não há direito de criar novos impostos”. A frase, atribuída ao Visconde de Ouro Preto, que ocupou o Ministério da Fazenda ainda no Império, tem mais de um século e continua bastante atual. A ideia era simples: antes de aumentar os impostos, o governo deveria examinar se não seria possível gastar menos.Nada muito extravagante, convenhamos.





Seria de esperar que, a esta altura da República, a lição estivesse assimilada. O regime mudou, mas a necessidade de respeitar o contribuinte, não. Certo?





Pois é. O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou o cálculo de uma alíquota de referência de 11,3% para a CBS, tributo que substituirá PIS e Cofins. A estimativa mais citada era de 9,21%. O salto, de quase 23%, mostra que a conta costuma ser menos generosa que as promessas.





E a conta não termina aí. À CBS se somará o IBS, e a combinação ameaça colocar o Brasil entre os países com as maiores alíquotas de IVA do mundo. A reforma prometia simplicidade. O resultado, por ora, inspira outra pergunta. Estamos de fato reformando os impostos ou apenas aperfeiçoando a maneira de cobrá-los em patamares ainda maiores?