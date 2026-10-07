Simples híbrido: por que gerar mais crédito pode não ser o melhor negócio

Imagine uma empresa do Anexo III, com faturamento anual de R$ 600 mil, que venda um serviço por R$ 50 mil. Nesse exemplo, R$ 876,48 do DAS corresponderiam a IBS e CBS. Permanecendo no Simples, o cliente desembolsa R$ 50 mil e aproveita esse crédito. Considerando apenas o efeito dos novos tributos, seu custo líquido fica em R$ 49.123,52.

No híbrido, a conta muda. Suponha que o fornecedor queira preservar os mesmos R$ 50 mil como preço-base do serviço e acrescente IBS e CBS ao valor cobrado. Adotando, apenas para simulação, uma alíquota de referência de 8,8%, ainda não definitivamente fixada, seriam acrescentados R$ 4.400 de IBS e CBS.

O cliente desembolsaria R$ 54.400. Se estiver no regime regular e preencher as condições para o aproveitamento integral desses créditos, recuperaria R$ 4.400. Seu custo líquido seria, portanto, de R$ 50 mil.

Na prática, receberia cerca de cinco vezes mais crédito, mas a contratação ainda custaria R$ 876,48 a mais. Isso mostra que o cliente não quer necessariamente mais crédito. O que importa é o custo líquido da contratação.

Para que os dois cenários produzissem o mesmo efeito econômico para o tomador, o fornecedor no híbrido teria de reduzir seu preço-base para aproximadamente R$ 49.123,52. A pergunta, então, é se a redução do DAS e os créditos que o próprio fornecedor poderá aproveitar em suas compras compensam essa redução de preço.

A resposta depende de cada operação.

Empresas com muitos insumos, serviços contratados e despesas que gerem crédito podem encontrar no híbrido uma vantagem relevante. Negócios intensivos em mão de obra e com poucos créditos de entrada podem chegar à conclusão oposta.