Ser sócio majoritário significa ter o controle da empresa?

A resposta está na diferença entre participação societária, administração e poder de decisão. A participação no capital determina, entre outros aspectos, a proporção dos direitos econômicos de cada sócio, observadas as regras aplicáveis e os ajustes previstos nos documentos societários.





Já as atribuições de gestão, as competências para tomar decisões e as matérias sujeitas à aprovação ou ao veto de determinados sócios dependem da estrutura jurídica adotada e das regras estabelecidas entre as partes.





Segundo informações divulgadas pela imprensa, a parte minoritária da Mascavo teria poderes de veto sobre decisões estratégicas, além de conduzir a operação e a área financeira. Em tese, esses mecanismos não são, por si só, irregulares. Isso porque, a concessão de direitos específicos a investidores pode ser legítima e necessária para proteger o capital investido e equilibrar os interesses dos sócios.





O ponto de atenção está nos efeitos práticos dessas disposições. Quem controla o fluxo financeiro conduz a operação ou pode impedir determinadas decisões exerce influência relevante sobre os rumos da empresa, ainda que não detenha a maior participação no capital. Por isso, o percentual de quotas, isoladamente, não é suficiente para compreender como o poder está distribuído dentro de uma sociedade.





Os conflitos surgem, muitas vezes, quando as expectativas dos sócios não correspondem às regras efetivamente pactuadas. Um pode acreditar que sua posição de sócio majoritário lhe assegura a liderança do negócio, enquanto o outro entende que os poderes recebidos o permitem conduzir a operação ou restringir determinadas decisões.





Quando essas atribuições não estão claramente delimitadas, a divergência pode evoluir para disputas societárias, comprometer a gestão e gerar prejuízos financeiros e reputacionais.