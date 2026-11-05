O (mau) hábito que ainda provoca 95 infrações por dia no ES

Mesmo com os riscos conhecidos e a obrigatoriedade prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), deixar de usar o cinto de segurança ainda é um hábito que persiste entre motoristas no Espírito Santo.





De 1º de janeiro a 31 de outubro de 2026, foram registradas 28.921 infrações por essa conduta no Estado, segundo dados do Observatório de Trânsito do Espírito Santo. O número representa uma média de 95 autuações por dia, ou aproximadamente quatro por hora.





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A infração está prevista no artigo 167 do CTB, que determina a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança pelo condutor e pelos passageiros. A regra vale tanto para quem ocupa os bancos dianteiros quanto para aqueles que estão nos assentos traseiros.





Pela legislação, deixar de utilizar o equipamento é uma infração de natureza grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo também pode ficar retido até que o infrator coloque o cinto.