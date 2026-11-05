ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Rochas: estudo inédito aponta peso da industrialização e riscos para o ES

Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo acaba de entregar um raio-x sobre o setor de rochas no Brasil. O peso do beneficiamento no ES é muito maior que a média nacional

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

05 nov 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Operação de uma indústria de rochas no Espírito Santo Karina Porto-Firme/Centrorochas

No momento em que a indústria brasileira de rochas enfrenta dificuldades no mercado norte-americano, que compra majoritariamente produtos acabados, e vê a China aumentar fortemente a aquisição de blocos do Brasil para fazer o beneficiamento por lá, o Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo acaba de entregar um estudo inédito para a Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) e para o Sindicato da Indústria e Rochas (Sindirochas) que mostra o risco que estamos correndo com este movimento.

O Panorama de Rochas Naturais do Brasil aponta que, por ano, o valor adicionado à economia (riqueza nova criada) pelo setor de rochas fica em R$ 3,8 bilhões. O beneficiamento tem papel central: com R$ 1,9 bilhão. A extração e a comercialização são responsáveis pela outra metade. Olhando para a geração de postos de trabalho, mais uma prova do peso positivo do beneficiamento na cadeia como um todo. A indústria de rochas é responsável por 72,8 mil empregos diretos no Brasil, sendo que 71,8% (52,3 mil) estão concentrados no beneficiamento.  
E o Espírito Santo com isso? Pela configuração local, os impactos de uma perda na cadeia de beneficiamento tende a ser maior que no resto do país. O Estado é sede de quase 2 mil empresas, gera mais de 20 mil empregos diretos e concentra grande parte do que há de beneficiamento no Brasil. Em 2025, 43,9% da produção nacional de maior valor agregado saiu de solo capixaba (113,5 mil toneladas).

Em 2025, o Brasil vendeu US$ 1,48 bilhão para fora, sendo que 78,4% disso saiu do Espírito Santo. A maior parte das exportações capixabas, 63,9%, foi para os Estados Unidos, que são os grande compradores de produtos acabados. Minas Gerais, segundo maior exportador do Brasil, vendeu 41,6% de sua produção, majoritariamente de blocos, para a China.    

Os dados gerais de exportações nos primeiros meses de 2026 revelam uma mudança importante de padrão. Os Estados Unidos permaneceram como principal parceiro comercial do Brasil no segmento, respondendo por 48,5% (US$ 207,8 milhões) das exportações brasileiras no quadrimestre. Entretanto, o país registrou queda de 21,5% nas compras, refletindo diretamente os efeitos das tarifas sobre os produtos industrializados brasileiros. Por outro lado, a China ampliou sua relevância na pauta exportadora brasileira. As exportações totais para o mercado chinês cresceram 54,5% até abril, alcançando US$ 100,4 milhões.

"Esse estudo do Observatório da Findes tem o objetivo de nos ajudar a montar uma agenda estratégica para a nossa indústria e, assim, conseguirmos dar um salto de crescimento. Precisamos, por exemplo, de evoluir nas questões logísticas. O fato é que temos de ser competitivos lá fora para conseguirmos manter a nossa força, falo de gerar empregos e fazer novos investimentos, aqui dentro", assinalou Tales Machado, presidente da Centrorochas.    

Veja Também 

Imagem de destaque

Porto: armazém do Centro de Vitória pode mudar de mãos

Imagem de destaque

Porto da Imetame está quase pronto, mas rodovia fundamental não sai

Imagem de destaque

Julgamento dos royalties no STF: a estratégia do Espírito Santo

Ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

Presidente do STF adia julgamento dos royalties do petróleo

Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES

Equipe de Pazolini avalia contratar auditoria para analisar situação do ES

Imagem de destaque

Bilhões para o ES: STF marca julgamento da distribuição dos royalties do petróleo

Imagem de destaque

Vitória e Serra concentram mais da metade das maiores empresas do ES

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Indústria Indústria Capixaba Setor de Rochas Espírito Santo Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bets voltaram? Entenda as decisões da Justiça sobre as casas de apostas
Santiago Peña
Após impeachment, Ministério Público do Paraguai ordena detenção imediata de ex-presidente
Rua de Lazer na Avenida Dante Michelini, em Camburi
Ruas de Lazer em Vitória serão encerradas mais cedo nos domingos do Enem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.