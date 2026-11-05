Água e chuva: entre a escassez e os extremos climáticos

“Traga-me um copo d'água, tenho sede / E essa sede pode me matar / Minha garganta pede um pouco d'água / E os meus olhos pedem teu olhar





A planta pede chuva quando quer brotar / O céu logo escurece quando vai chover / Meu coração só pede o teu amor / Se não me deres posso até morrer” (“Tenho sede”, Dominguinhos e Anastácia)





Se no artigo do mês passado o tema era o tratamento do esgoto doméstico visando o reuso da água, devolvendo-a à natureza, agora trataremos de outra questão relacionada à água, um bem precioso, indispensável à vida, e que tem sido muitas vezes negligenciada.





O percentual de água no corpo humano varia entre 60% e 70%, muito parecido com o percentual de água na superfície do nosso planeta, que é calculado em 70%. Contudo, da totalidade de água na Terra, apenas 2,5% é doce. Ou seja, a maior parte dela, que é salgada, é imprópria ao consumo humano.





Mas não é porque há excesso de água salgada no planeta que devemos descuidar dela, afinal ela tem um papel fundamental no equilíbrio da biosfera, sendo inclusive habitat de diversas formas de vida, muitas delas consumidas pelo próprio homem.